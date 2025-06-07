Кредитні канікули на час війни — кому доступна пільга

Гроші у сейфі. Фото: колаж Новини.LIVE

Навесні 2025 року Верховна Рада України прийняла вцілому та передала на підпис Президенту України законопроєкт про внесення змін до розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу у період дії воєнного стану №12148 від 24.10.2024 (далі — Закон).

Цей Закон — реальний захист для всіх суб’єктів господарювання, а особливо аграріїв із тимчасово окупованих територій (далі — ТОТ) та територій активних бойових дій (далі — ТАБД). Саме вони вже три роки потерпають від кредитного навантаження і водночас втратили можливість здійснювати господарську діяльність через бойові дії та знищення основних засобів виробництва.

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Що передбачають кредитні канікули

Нові правила дозволяють призупинити нарахування і сплату всіх платежів: основної суми кредиту, відсотків, штрафів і пені. Також тимчасово скасовується обов’язок повертати об’єкти фінансового лізингу чи сплачувати за них. Забороняється будь-яке примусове стягнення — як заставного майна, так і боргів за договорами.

Кредитні канікули починають діяти з наступного робочого дня після подання банку заяви з підтвердними документами. Вони діють протягом усього воєнного стану та ще одного року після його припинення чи скасування. Але скористатися ними можуть лише ті, хто відповідає критеріям Закону.

Хто має право на пільгу

Кредитні канікули передбачені для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, у яких середня кількість працівників за звітний період не перевищує 250 осіб, а річний дохід — еквівалент 50 мільйонів євро за середньорічним курсом НБУ. Договір про кредит або лізинг має бути укладений до набрання чинності цим Законом. Крім того, забезпечувальне майно (нерухомість, обладнання, транспортні засоби) або об’єкт лізингу має бути втрачено на ТОТ чи ТАБД. Його вартість повинна перевищувати 50% від загальної вартості забезпечення.

Як підтвердити втрату

Факт втрати майна потрібно підтвердити документально. Для цього слід надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень. Якщо втрата сталася до набрання чинності Законом, провадження має бути відкрито не пізніше ніж через один місяць від цієї дати. Якщо після — не пізніше ніж через шість місяців від початку бойових дій або тимчасової окупації відповідної території.

Що ще слід врахувати

Закон не скасовує зобов’язання, а лише призупиняє їх виконання. Для реалізації права на кредитні канікули слід провести оцінку втрат, обґрунтувати вартість знищеного майна, розрахувати суми зупинених платежів, а також переконатися у відповідності договору умовам Закону.

Процедура доволі складна і вимагає юридичної точності. Тому доцільно звернутися по допомогу до адвоката, який допоможе підготувати заяву та підтвердні документи відповідно до вимог Закону.

Чому це справді важливо

Багато підприємців принципово не працювали під окупацією. Вони втратили виробничі ресурси, але не здалися. Тепер вони намагаються відновити бізнес на підконтрольних Україні територіях. І саме такі ініціативи, як цей Закон, здатні дати їм простір для дії.

Закон очікує на підпис Президента. Його реалізація стане важливим кроком для підтримки малого та середнього бізнесу, який тримає економіку навіть у найтемніші часи.