Військовим відмовляють у безвідсоткових кредитах — в уряді назвали причину

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські банки відмовляються надавати військовослужбовцям безвідсоткові позики та "обнуляють" їх карткові кредитні ліміти. Уряд разом із банками, НБУ як регулятором, а також Мінфіном мають напрацювати рішення, яку допоможуть розв'язати цю проблему.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Дійсно така проблема є. І це добре, що вона набула розголосу", — написав нардеп.

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Він також додав, що насправді зазначена норма у Законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" була прийнята ще у 2014 році. Потім декілька разів її уточнювали щодо того, на кого і на які кредити вона розповсюджується.

Зокрема дія цієї норми не стосується іпотеки, кредитів на авто та на енергоощадне обладнання, проценти за якими можуть бути погашені чи компенсовані коштом третіх осіб або держави.

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Гетманцев пояснив, що кожен банк розв'язував це питання в індивідуальному порядку. Але така практика із відмовами була і раніше.

На його думку, в українському законодавстві є багато норм "з минулого", які передбачають суттєві зобов’язання бюджету, мають постійний характер, але при цьому не забезпечені фінансовим ресурсом. Як приклад він навів прямі норми законів, які зобов’язують уряд виділяти 5% ВВП на медицину, 10% ВВП на освіту.

Нардеп підкреслив, що вважає це неприйнятною історією, яку політики соромляться підіймати. Але ще більш неприйнятно, на його думку, в умовах війни стягувати із військовослужбовців, які нас всіх захищають, штрафи, пені й проценти за користування кредитом, принаймні під час воєнного стану та мобілізації.

Як в уряді планують розв'язувати проблему

Голова Комітету ВР наголосив що уряд мав би передбачити відповідну бюджетну програму компенсації банкам (по аналогії з тим, як їм зараз компенсують ставку за програмою "5-7-9").

"Однак я розумію й уряд, який обмежений у коштах, і все, що ми збираємо як податки, в тому числі як податки на банки, яким підвищили податок на прибуток, йде на національну оборону і безпеку. Я також розумію і банки, які на певному етапі почали відмовлятись не просто видавати безвідсоткові кредити, а й взагалі відкривати кредитні ліміти військовим. Їм треба і норму закону виконати, і думати як повертати депозити, за якими вони сплачують відсотки", — зазначив нардеп.

Підсумовуючи, Гетманцев підкреслив, що буде ініціювати засідання комітету для розгляду цього питання, щоб разом із банками, НБУ як регулятором та Мінфіном напрацювати відповідне рішення.

Раніше ми писали, що учасникам бойових дій в Україні, а також членам їхніх родин державою гарантовано право на отримання низки пільг та соціальних гарантій. Зокрема, це знижки на комуналку, безоплатні проїзд та медичні послуги.

Також дізнавайтеся, які продукти, техніку та інші товари військовослужбовці можуть купувати зі знижкою.