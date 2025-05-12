Співзасновник Monobank пояснив, за яким принципом надають безкоштовні кредити військовим

Співзасновник Monobank Олег Гороховський. Фото: vidomo.media

Згідно із законом "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей", банки не мають права нараховувати військовослужбовцям відсотки та штрафи. Щоправда, надавати безкоштовні кредити фінансові установи також не поспішають, аби не працювати на збиток.

Про це в неділю, 11 травня, повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Представник банку зазначив, що відомостей про те, хто із клієнтів військовий, а хто цивільний, у фінустанови немає. Якщо клієнт повідомляє, що є військовослужбовцем і просить скасувати йому процентну ставку, його прохання виконують, але попереджають, що надати нові транші безкоштовних кредитів не зможуть, оскільки не мають безкоштовних депозитів.

"За вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових (кредитів, — Ред.). У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього. Так роблять, як мені відомо, усі великі банки. Мені дуже шкода. Я б із задоволенням взагалі пробачив військовим усі кредити, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити", — пояснив Гороховський.

Нагадаємо, учасники бойових дій і члени їхніх родин мають право на пільги від держави. Зокрема, йдеться про знижки на комунальні послуги, безоплатні проїзд та медичну допомогу.

Також ми повідомляли, що деякі культурні установи можуть бронювати своїх працівників. Таке право є в низки видавництв, друкарень і музеїв.