Сооснователь Monobank объяснил, по какому принципу предоставляют бесплатные кредиты военным

Сооснователь Monobank Олег Гороховский. Фото: vidomo.media

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", банки не имеют права начислять военнослужащим проценты и штрафы. Правда, предоставлять бесплатные кредиты финансовые учреждения также не спешат, чтобы не работать в убыток.

Об этом в воскресенье, 11 мая, сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

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Представитель банка отметил, что сведений о том, кто из клиентов военный, а кто гражданский, у финучреждения нет. Если клиент сообщает, что является военнослужащим и просит отменить ему процентную ставку, его просьбу выполняют, но предупреждают, что предоставить новые транши бесплатных кредитов не смогут, поскольку не имеют бесплатных депозитов.

"По уже выданным кредитам проценты не начисляем, но не выдаем новых (кредитов, — Ред.). У нас просто нет бесплатных ресурсов для этого. Так делают, как мне известно, все крупные банки. Мне очень жаль. Я бы с удовольствием вообще простил военным все кредиты, но тогда нам нечем будет вернуть вкладчикам их депозиты", — объяснил Гороховский.

Напомним, участники боевых действий и члены их семей имеют право на льготы от государства. В частности, речь идет о скидках на коммунальные услуги, бесплатные проезд и медицинскую помощь.

Также мы сообщали, что некоторые культурные учреждения могут бронировать своих работников. Такое право есть у ряда издательств, типографий и музеев.