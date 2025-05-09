Які видавництва, музеї та бібліотеки можуть бронювати працівників від мобілізації

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого. Фото: nlu.org.ua

Установи, які мають статус критично важливих, можуть бронювати працівників від мобілізації. Зокрема, таке право мають деякі видавництва, друкарні та музеї.

Про це у відповідь на інформаційний запит Читомо повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

Реклама

Читайте також:

Які установи можуть надавати бронювання

Станом на кінець квітня понад 40 установ культурної сфери визнали критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Бронювання можуть отримати працівники видавництв, бібліотек, музеїв, науково-дослідних центрів і поліграфічних підприємств.

Які видавництва, друкарні, бібліотеки та книжкові фабрики є критично важливими:

видавництво "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-ГА";

друкарня "Тріада-пак";

друкарня "Конві-прінт";

Національна бібліотека України для дітей;

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;

Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка;

Національна історична бібліотека України;

Одеська національна наукова бібліотека;

державна установа "Український інститут книги";

книжкова фабрика "Юнісофт";

видавництво "Побутелектротехніка".

Західно-українська книжкова фабрика.

Які музеї та заповідники є критично важливими:

Національний художній музей України;

музей Революції Гідності;

Національний музей історії України у Другій світовій війні;

Національний заповідник "Києво-Печерська лавра";

Національний музей Голодомору-геноциду;

Національний історико-культурний заповідник "Чигирин";

Національний музей Тараса Шевченка;

Шевченківський національний заповідник;

Національний заповідник "Хортиця";

літературні й етнографічні музеї в Переяславі, Глухові, на Тернопільщині та в інших регіонах;

наукові й реставраційні установи, зокрема Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Український державний інститут культурної спадщини, Національний музей народної архітектури та побуту України.

Нагадаємо, під час воєнного стану більшості чоловіків призовного віку забороняється виїжджати за кордон. Щоправда, тих, хто має відстрочку, ця заборона не стосується.

Також ми повідомляли, що заброньованого можуть змусити пройти ВЛК. Бронювання не анулюють, навіть якщо медкомісія визнає цього чоловіка придатним до служби.