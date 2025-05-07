Чи скасовується бронь після зміни ТЦК або проходження ВЛК

Центр рекрутингу. Фото: Чернівецька ОВА

Заброньований громадянин, який підлягає військовому обліку, може бути направлений на військово-лікарську комісію для перевірки стану здоров’я. Водночас навіть у випадку визнання його повністю придатним до служби, чинна бронь не анулюється.

Про це повідомили юристи Юрій Айвазян та Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Що буде з бронюванням у разі проходження ВЛК

Окреме занепокоєння викликає у громадян питання зміни місця реєстрації у територіальних центрах комплектування (ТЦК). Зокрема, чи зберігається бронювання при переході з одного ТЦК до іншого. Як пояснив Владислав Дерій, зміна облікового ТЦК жодним чином не впливає на дійсність раніше оформленої броні.

"Бронь не анулюється", — наголосив юрист.

Законознавець підкреслив, що процедура зміни місця обліку не передбачає обов’язкового "перебронювання" чи подання нових заяв. За його словами, чинне законодавство не містить положення про втрату дії бронювання через зміну реєстрації у ТЦК.

Таким чином, навіть після перереєстрації у новому територіальному центрі, бронь на громадянина залишається чинною без необхідності підтвердження або повторного оформлення.

Нагадаємо, стало відомо, що буде з бронюванням у травні та чи треба йти до ТЦК для його продовження.

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