Субсидія в ЦНАПі - інформація для ТЦК

Військовий співробітник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Територіальний центр комплектування отримує не усю персональну інформацію про військовозобов’язаних громадян. Тож, скажімо, оформлення субсидії на адресу реєстрації громадянина жодним чином не вплине на його статус і бронювання від мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Інформування ТЦК

Державні та комунальні організації й відомства надають територіальним центрам комплектування певну інформацію про військовозобов’язаних осіб та осіб на військовому обліку.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи отримає ТЦК інформацію про те, що його родичі за адресою його державної реєстрації оформили субсидію — і чи не вплине це на його, громадянина, бронювання від мобілізації.

Що буде з бронюванням після оформлення субсидії

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що такі речі не можуть зашкодити військовозобов’язаному громадянину.

"ЦНАП повідомляє про зміну місця реєстрації, але Ви ж не виписуєтесь із житла. А Пенсійний фонд України відповідні дані (про оформлення субсидії) не передає", — запевнив громадянина адвокат.

Також юрист підкреслив, що і на факт бронювання оформлення субсидії за адресою реєстрації військовозобов’язаного громадянина не впливає.

"Бронювання не можуть анулювати на цій підставі", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які дані громадян надсилають ЦНАПи до ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які зобов’язання перед ТЦК мають українські підприємства.