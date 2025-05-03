Субсидия в ЦПАУ - информация для ТЦК

Оформил субсидию — получит ли эту информацию ТЦК
Территориальный центр комплектования получает не всю персональную информацию о военнообязанных гражданах. Поэтому, скажем, оформление субсидии на адрес регистрации гражданина никоим образом не повлияет на его статус и бронирование от мобилизации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Информирование ТЦК
Государственные и коммунальные организации и ведомства предоставляют территориальным центрам комплектования определенную информацию о военнообязанных лицах и лицах на воинском учете.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, получит ли ТЦК информацию о том, что его родственники по адресу его государственной регистрации оформили субсидию — и не повлияет ли это на его, гражданина, бронирование от мобилизации.
Что будет с бронированием после оформления субсидии
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что такие вещи не могут навредить военнообязанному гражданину.
"ЦНАП сообщает об изменении места регистрации, но Вы же не выписываетесь из жилья. А Пенсионный фонд Украины соответствующие данные (об оформлении субсидии) не передает", — заверил гражданина адвокат.
Также юрист подчеркнул, что и на факт бронирования оформления субсидии по адресу регистрации военнообязанного гражданина не влияет.
"Бронирование не могут аннулировать на этом основании", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, какие данные граждан присылают ЦПАУ в ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какие обязательства перед ТЦК имеют украинские предприятия.
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