Дані для ТЦК від ЦНАП - що треба знати

Військовозобова’язаний громадянин в ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Центри надання адміністративних послуг повинні регулярно інформувати територіальні центри комплектування про реєстрацію військовозобов’язаних громадян. Деяка інформація надсилається на запит ТЦК, інша — без додаткових вимог, щомісяця.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

ЦНАП і відповідь на запити ТЦК

Територіальні центри комплектування мають право отримувати інформацію про військовозобов’язаних громадян від інших державних чи комунальних структур, зокрема, від центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів).

Так, зазначив адвокат Юрій Айвазян, ЦНАП має повідомляти на запити районних територіальних центрів комплектування про задеклароване/зареєстроване місце проживання / перебування призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Яку інформацію ЦНАПи мають повідомляти без запитів

Крім того, ЦНАПи повинні регулярно надсилати до ТЦК повідомлення про декларування / реєстрацію (зняття із задекларованого / зареєстрованого) місця проживання призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Ця інформація надсилається щомісяця до 5-го числа кожного місяця.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи українські підприємства мають надавати до ТЦК.

Ми повідомляли про те, які нові вимоги ТЦК мають виконувати підприємства.