Данные для ТЦК от ЦПАУ - что нужно знать

Военнообязанный гражданин в ЦПАУ. Фото: "РБК-Україна"

Центры предоставления административных услуг должны регулярно информировать территориальные центры комплектования о регистрации военнообязанных граждан. Некоторая информация направляется по запросу ТЦК, другая — без дополнительных требований, ежемесячно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Территориальные центры комплектования имеют право получать информацию о военнообязанных гражданах от других государственных или коммунальных структур, в частности, от центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Так, отметил адвокат Юрий Айвазян, ЦПАУ должен сообщать на запросы районных территориальных центров комплектования о задекларированном/зарегистрированном месте жительства/пребывания призывников, военнообязанных и резервистов.

Какую информацию ЦПАУ должны сообщать без запросов

Кроме того, ЦПАУ должны регулярно отправлять в ТЦК сообщение о декларировании/регистрации (снятие с задекларированного/зарегистрированного) места жительства призывников, военнообязанных и резервистов.

Эта информация направляется ежемесячно до 5-го числа каждого месяца.

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