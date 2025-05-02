Данные для ТЦК от ЦПАУ - что нужно знать

Какие данные граждан присылают ЦПАУ в ТЦК
Центры предоставления административных услуг должны регулярно информировать территориальные центры комплектования о регистрации военнообязанных граждан. Некоторая информация направляется по запросу ТЦК, другая — без дополнительных требований, ежемесячно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
ЦПАУ и ответ на запросы ТЦК
Территориальные центры комплектования имеют право получать информацию о военнообязанных гражданах от других государственных или коммунальных структур, в частности, от центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Так, отметил адвокат Юрий Айвазян, ЦПАУ должен сообщать на запросы районных территориальных центров комплектования о задекларированном/зарегистрированном месте жительства/пребывания призывников, военнообязанных и резервистов.
Какую информацию ЦПАУ должны сообщать без запросов
Кроме того, ЦПАУ должны регулярно отправлять в ТЦК сообщение о декларировании/регистрации (снятие с задекларированного/зарегистрированного) места жительства призывников, военнообязанных и резервистов.
Эта информация направляется ежемесячно до 5-го числа каждого месяца.
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