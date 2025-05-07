Отменяется ли бронь после смены ТЦК или прохождения ВВК

Центр рекрутинга. Фото: Черновицкая ОВА

Забронированный гражданин, подлежащий воинскому учету, может быть направлен на военно-врачебную комиссию для проверки состояния здоровья. В то же время даже в случае признания его полностью годным к службе, действующая бронь не аннулируется.

Об этом сообщили юристы Юрий Айвазян и Владислав Дерий на портале "Юристи.UA".

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Отдельное беспокойство вызывает у граждан вопрос изменения места регистрации в территориальных центрах комплектования (ТЦК). В частности, сохраняется ли бронирование при переходе из одного ТЦК в другой. Как пояснил Владислав Дерий, изменение учетного ТЦК никоим образом не влияет на действительность ранее оформленной брони.

"Бронь не аннулируется", — подчеркнул юрист.

Законодатель подчеркнул, что процедура изменения места учета не предусматривает обязательного "перебронирования" или подачи новых заявлений. По его словам, действующее законодательство не содержит положения о потере действия бронирования из-за изменения регистрации в ТЦК.

Таким образом, даже после перерегистрации в новом территориальном центре, бронь на гражданина остается в силе без необходимости подтверждения или повторного оформления.

Напомним, стало известно, что будет с бронированием в мае и надо ли идти в ТЦК для его продления.

Также адвокат объяснил, попадает ли в ТЦК информация о получении субсидии.