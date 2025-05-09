Какие издательства, музеи и библиотеки могут бронировать работников от мобилизации

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого. Фото: nlu.org.ua

Учреждения, которые имеют статус критически важных, могут бронировать работников от мобилизации. В частности, такое право имеют некоторые издательства, типографии и музеи.

Об этом в ответ на информационный запрос Читомо сообщили в Министерстве культуры и стратегических коммуникаций.

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Какие учреждения могут предоставлять бронирование

По состоянию на конец апреля более 40 учреждений культурной сферы признали критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Бронирование могут получить работники издательств, библиотек, музеев, научно-исследовательских центров и полиграфических предприятий.

Какие издательства, типографии, библиотеки и книжные фабрики являются критически важными:

издательство "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ла-Ма-ГА";

типография "Триада-пак";

типография "Конви-принт";

Национальная библиотека Украины для детей;

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;

Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко;

Национальная историческая библиотека Украины;

Одесская национальная научная библиотека;

государственное учреждение "Украинский институт книги";

книжная фабрика "Юнисофт";

издательство "Бытэлектротехника".

Западно-украинская книжная фабрика.

Какие музеи и заповедники являются критически важными:

Национальный художественный музей Украины;

музей Революции Достоинства;

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне;

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра";

Национальный музей Голодомора-геноцида;

Национальный историко-культурный заповедник "Чигирин";

Национальный музей Тараса Шевченко;

Шевченковский национальный заповедник;

Национальный заповедник "Хортица";

литературные и этнографические музеи в Переяславе, Глухове, Тернопольской области и других регионах;

научные и реставрационные учреждения, в частности Национальный научно-исследовательский реставрационный центр Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины.

Напомним, во время военного положения большинству мужчин призывного возраста запрещается выезжать за границу. Правда, тех, кто имеет отсрочку, этот запрет не касается.

Также мы сообщали, что забронированного могут заставить пройти ВВК. Бронирование не аннулируют, даже если медкомиссия признает этого человека пригодным к службе.