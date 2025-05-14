Военным отказывают в беспроцентных кредитах — в правительстве назвали причину

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки отказываются предоставлять военнослужащим беспроцентные займы и "обнуляют" их карточные кредитные лимиты. Правительство вместе с банками, НБУ как регулятором, а также Минфином должны наработать решения, которые помогут решить эту проблему.

Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Действительно такая проблема есть. И это хорошо, что она получила огласку", — написал нардеп.

Он также добавил, что на самом деле указанная норма в Законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" была принята еще в 2014 году. Затем несколько раз ее уточняли относительно того, на кого и на какие кредиты она распространяется.

В частности действие этой нормы не касается ипотеки, кредитов на авто и на энергосберегающее оборудование, проценты по которым могут быть погашены или компенсированы за счет третьих лиц или государства.

Гетманцев пояснил, что каждый банк решал этот вопрос в индивидуальном порядке. Но такая практика с отказами была и раньше.

По его мнению, в украинском законодательстве есть много норм "из прошлого", которые предусматривают существенные обязательства бюджета, имеют постоянный характер, но при этом не обеспечены финансовым ресурсом. В качестве примера он привел прямые нормы законов, которые обязывают правительство выделять 5% ВВП на медицину, 10% ВВП на образование.

Нардеп подчеркнул, что считает это неприемлемой историей, которую политики стесняются поднимать. Но еще более неприемлемо, по его мнению, в условиях войны взимать с военнослужащих, которые нас всех защищают, штрафы, пени и проценты за пользование кредитом, по крайней мере во время военного положения и мобилизации.

Как в правительстве планируют решать проблему

Председатель Комитета ВР отметил, что правительство должно предусмотреть соответствующую бюджетную программу компенсации банкам (по аналогии с тем, как им сейчас компенсируют ставку по программе "5-7-9").

"Однако я понимаю и правительство, которое ограничено в средствах, и все, что мы собираем как налоги, в том числе как налоги на банки, которым повысили налог на прибыль, идет на национальную оборону и безопасность. Я также понимаю и банки, которые на определенном этапе начали отказываться не просто выдавать беспроцентные кредиты, но и вообще открывать кредитные лимиты военным. Им надо и норму закона выполнить, и думать как возвращать депозиты, по которым они платят проценты", — отметил нардеп.

Подытоживая, Гетманцев подчеркнул, что будет инициировать заседание комитета для рассмотрения этого вопроса, чтобы вместе с банками, НБУ как регулятором и Минфином наработать соответствующее решение.

Ранее мы писали, что участникам боевых действий в Украине, а также членам их семей государством гарантировано право на получение ряда льгот и социальных гарантий. В частности, это скидки на коммуналку, бесплатные проезд и медицинские услуги.

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