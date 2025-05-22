Отключение света летом — придется ли снова жить по графикам

Мальчик делает уроки без света. Фото: УНИАН

После полномасштабного вторжения энергосистема Украины претерпела серьезные разрушения. Полностью восстановить ее до сих пор не удалось. Поэтому летом в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за жаркой погоды и недостатка газа.

Об этом во время эфира программы "Киевское время" предупредил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Реклама

Читайте также:

Почему подачу электроэнергии могут ограничивать этим летом

По мнению эксперта, отключения света в Украине возможны, но для этого должны сложиться несколько факторов, такие как:

повреждение нашей энергосистемы;

высокая температура на улице;

необходимость экономии газа.

Он отметил, что особое беспокойство вызывает неспособность гидроэлектростанций покрывать энергопотребление в пиковые часы.

"Покрыть пиковые нагрузки летом нам будет сложно, если температурный режим будет держаться +30 и выше хотя бы в течение 2-3 недель", — отмечает Попенко.

Он подчеркивает, что ситуация с газом критическая. Сегодня мы способны перекрывать пиковую нагрузку исключительно за счет газовых мощностей.

Он также отметил, что в случае энергетического дефицита в первую очередь отключения света коснутся предприятий, а не населения. Также эксперт допускает, что это может быть определенное локальное обесточивание, которое будет происходить на определенных территориях.

Ранее мы писали, что, несмотря на заявления чиновников и руководства "Нафтогаза" о наличии достаточных запасов энергоресурсов, Украина вынуждена активно покупать газ за рубежом. Только за февраль и март было импортировано почти 800 миллионов кубометров голубого топлива.

Также мы рассказывали, что раз в четыре года потребители должны проходить обязательную процедуру, связанную с обслуживанием коммунальных приборов учета. Если ее проигнорировать, показания счетчиков не будут учитываться, а начисления будут осуществляться по другим тарифам.