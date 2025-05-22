Відключення світла влітку — чи доведеться знову жити за графіками

Відключення світла можуть повернутись в Україну влітку — причина
Після повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала серйозних руйнувань. Повністю відновити її досі не вдалося. А тому влітку в Україні можливі перебої з електропостачанням через спекотну погоду та нестачу газу.
Про це під час ефіру програми "Київський час" попередив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Чому подачу електроенергії можуть обмежувати цього літа
На думку експерта, відключення світла в Україні можливі, але для цього повинні скластись кілька факторів, такі як:
- враження нашої енергосистеми;
- висока температура на вулиці;
- необхідність економії газу.
Він наголосив, що особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій покривати енергоспоживання у пікові години.
"Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим буде триматися +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів", — зазначає Попенко.
Він наголошує, що ситуація з газом критична. Сьогодні ми здатні перекривати пікове навантаження виключно за рахунок газових потужностей.
Він також зауважив, що в разі енергетичного дефіциту в першу чергу відключення світла торкнуться підприємств, а не населення. Також експерт допускає, що це може бути певне локальне знеструмлення, яке відбуватиметься на певних територіях.
Раніше ми писали, що, попри заяви урядовців і керівництва "Нафтогазу" щодо наявності достатніх запасів енергоресурсів, Україна змушена активно купувати газ за кордоном. Лише за лютий і березень було імпортовано майже 800 мільйонів кубометрів блакитного палива.
Також ми розповідали, що раз на чотири роки споживачі мають проходити обов’язкову процедуру, пов’язану з обслуговуванням комунальних приладів обліку. Якщо її проігнорувати, показання лічильників не враховуватимуться, а нарахування здійснюватимуться за іншими тарифами.
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