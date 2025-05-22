Відключення світла влітку — чи доведеться знову жити за графіками

Хлопчик робить уроки без світла. Фото: УНІАН

Після повномасштабного вторгнення енергосистема України зазнала серйозних руйнувань. Повністю відновити її досі не вдалося. А тому влітку в Україні можливі перебої з електропостачанням через спекотну погоду та нестачу газу.

Про це під час ефіру програми "Київський час" попередив очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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На думку експерта, відключення світла в Україні можливі, але для цього повинні скластись кілька факторів, такі як:

враження нашої енергосистеми;

висока температура на вулиці;

необхідність економії газу.

Він наголосив, що особливе занепокоєння викликає неспроможність гідроелектростанцій покривати енергоспоживання у пікові години.

"Покрити пікові навантаження влітку нам буде складно, якщо температурний режим буде триматися +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів", — зазначає Попенко.

Він наголошує, що ситуація з газом критична. Сьогодні ми здатні перекривати пікове навантаження виключно за рахунок газових потужностей.

Він також зауважив, що в разі енергетичного дефіциту в першу чергу відключення світла торкнуться підприємств, а не населення. Також експерт допускає, що це може бути певне локальне знеструмлення, яке відбуватиметься на певних територіях.

Раніше ми писали, що, попри заяви урядовців і керівництва "Нафтогазу" щодо наявності достатніх запасів енергоресурсів, Україна змушена активно купувати газ за кордоном. Лише за лютий і березень було імпортовано майже 800 мільйонів кубометрів блакитного палива.

Також ми розповідали, що раз на чотири роки споживачі мають проходити обов’язкову процедуру, пов’язану з обслуговуванням комунальних приладів обліку. Якщо її проігнорувати, показання лічильників не враховуватимуться, а нарахування здійснюватимуться за іншими тарифами.