Садик для собак — сколько стоит воспитание домашнего любимца в 2025 году

Собаки. Фото: Pexels

В Украине функционируют заведения, предлагающие услуги социализации животных. Для нашего общества такие потребности в новинку, но в мире они стали настоящим трендом. Возникает вопрос, зачем отдавать собаку в так называемый "садик" и сколько это стоит в 2025 году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие услуги предлагают садики для домашних любимцев.

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Для чего отводить собак в садик

Украинцы привыкли, что для дрессировки четверолапого нужно обращаться к профессиональному кинологу. Он научит командам и поведению в социуме. Зато специальные заведения существуют для приобретения навыков социальной коммуникации совместно с групповым взаимодействием. Другими словами, собак обучают этикету.

Также садики очень помогают занятым хозяевам, которые не имеют времени на игры с домашним любимцем и выгул или не хотят оставлять собаку одну дома. Как утверждают специалисты, за животными не только временно следят, но и развлекают обучающими программами.

Сколько стоят услуги в Украине

В Киеве работает заведение Dog City, где животные разного возраста и социализации получают навыки безопасного "общения" с другими четверолапыми. Плюс они изучают основные команды, играют с воспитателями, едят и отдыхают, как в обычном детском саду.

"Дог Сити открыл садик для собак и маленьких щенков — идеальное место, чтобы щенок прошел необходимую социализацию, стал взрослой и умной собакой, а взрослая собака — получила необходимую дозу активности и общения", — говорится на официальном сайте заведения.

Прайс в Dog City. Фото: скриншот

Пребывание полный день стоит украинцам 950 грн, за 4 часа придется заплатить 600 грн. Также существуют скидки для щенков до 6 месяцев (10%), второй собаки из одной семьи (25%) и постоянных клиентов, которые приобрели абонемент на целый месяц (от 5% до 15%).

В другом заведении Киева — отеле "Гаврик" — оставить любимца на полный день в садике стоит 1 150 грн. Неполный день (до 5 часов) обойдется хозяевам в 650 грн. Можно получить скидку от 5% до 30% при покупке абонемента. Работники обещают обеспечить развитие и социализацию животных, научить командам и др.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 12 мая 2025 года киевляне могут зарегистрировать своих домашних любимцев через ЦНАП. Обязательной регистрации пока подлежат только собаки, а котов владельцы могут регистрировать добровольно для безопасности и удобства.

Также мы писали, за сколько продают элитные породы кошек на OLX. Украинцы могут приобрести домашнего любимца за десятки тысяч гривен. Например, котенок породы мейн-кун обойдется в 30 000 грн, а бенгальская кошка — в 500 долларов.