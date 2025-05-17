Садочок для собак — скільки коштує виховання домашнього улюбленця у 2025 році

Собаки. Фото: Pexels

В Україні функціонують заклади, що пропонують послуги соціалізації тварин. Для нашого суспільства такі потреби в новинку, але у світі вони стали справжнім трендом. Постає питання, навіщо віддавати собаку в так званий "садочок" і скільки це коштує у 2025 році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які послуги пропонують садки для домашніх улюбленців.

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Для чого відводити собак у садок

Українці звикли, що для дресирування чотирилапого потрібно звертатися до професійного кінолога. Він навчить командам і поводженню в соціумі. Натомість спеціальні заклади існують для набуття навичок соціальної комунікації спільно з груповою взаємодією. Іншими словами, собак навчають етикету.

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Також садочки дуже допомагають зайнятим господарям, які не мають часу на ігри з домашнім улюбленцем і вигул або не хочуть залишати песика самого вдома. Як стверджують фахівці, за собаками не лише тимчасово слідкують, але й розважають навчальними програмами.

Скільки коштують послуги в Україні

В Києві працює заклад Dog City, де тварини різного віку та соціалізації отримують навички безпечного "спілкування" з іншими чотирилапими. Плюс вони вивчають основні команди, граються з вихователями, їдять і відпочивають, як у звичайному дитячому садку.

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"Дог Сіті відкрив садок для собак і маленьких цуценят — ідеальне місце, щоб щеня пройшло необхідну соціалізацію, стало дорослою та розумною собакою, а доросла собака — отримала необхідну дозу активності та спілкування", — йдеться на офіційному сайті закладу.

Прайс у Dog City. Фото: скриншот

Перебування повний день коштує українцям 950 грн, за 4 години доведеться заплатити 600 грн. Також існують знижки для цуценят до 6 місяців (10%), другої собаки з однієї родини (25%) та постійних клієнтів, які придбали абонемент на цілий місяць (від 5% до 15%).

В іншому закладі Києва — готелі "Гаврик" — залишити улюбленця на повний день у садочку коштує 1 150 грн. Неповний день (до 5 годин) обійдеться господарям у 650 грн. Можна отримати знижку від 5% до 30% у разі купівлі абонементу. Працівники обіцяють забезпечити розвиток і соціалізацію тварин, навчити командам тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 12 травня 2025 року кияни можуть зареєструвати своїх домашніх улюбленців через ЦНАП. Обов’язковій реєстрації наразі підлягають лише собаки, а котів власники можуть реєструвати добровільно для безпеки та зручності.

Також ми писали, за скільки продають елітні породи кішок на OLX. Українці можуть придбати домашнього улюбленця за десятки тисяч гривень. Наприклад, кошеня породи мейн-кун обійдеться у 30 000 грн, а бенгальська кішка — у 500 доларів.