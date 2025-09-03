Главные нововведения осени 2025 — к каким финансовым изменениям готовиться украинцам

Украинские гривны. Фото: Unsplash

Осень 2025 года принесет украинцам немало важных нововведений. Эти изменения коснутся финансов людей, потому что связаны с коммунальными услугами, ипотечными кредитами и банковскими картами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться нашим гражданам этой осенью.

Реклама

Читайте также:

Тарифы на распределение электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для ряда операторов системы распределения (облэнерго). С 1 сентября цены поднялись в среднем на 13,5% для потребителей первого класса напряжения, на 23% — для потребителей второго класса.

Нововведение коснулось только небытовых клиентов. В частности тарифы Ровнооблэнерго уже составляют 2 270,71 грн/МВт-ч вместо 1 528,09 грн, то есть произошло подорожание на 48,6%. Минимальный показатель повышения — 0,6% для Тернопольоблэнерго.

Предполагается, что новая стоимость распределения электроэнергии поможет рассчитаться с долгами перед НЭК "Укрэнерго". Однако не исключен рост цен на товары и услуги вследствие увеличения расходов крупных предпринимателей.

Обновление программы "єОселя"

С 10 сентября будут действовать новые условия государственной программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. Указанные категории граждан смогут получить более существенную поддержку при покупке жилья, а именно:

компенсацию до 70% первого взноса (не более 30% стоимости квартиры);

возмещение до 70% ежемесячных ипотечных платежей в течение года;

покрытие до 40 000 грн сопутствующих расходов (банковских комиссий, сборов и страхования, но кроме государственной пошлины).

Под программу ипотечного кредитования подпадает жилье максимальной стоимостью 2 млн грн. Плюс не стоит забывать об ограничении на возраст дома, в котором размещена квартира.

Прозрачные и безопасные платежи

С 1 октября 2025 года все компании, занимающиеся обработкой транзакций по банковским картам (расчеты в супермаркетах, кафе, ресторанах, интернет-магазинах, терминалах и т.д.), обязаны информировать владельцев счетов о продавце товаров/услуг. Иными словами, пользователи карт будут знать больше о получателях платежа, а именно:

полное наименование продавца в выписке;

имя и номер счета получателя независимо от банка;

дополнительные реквизиты в платежных инструкциях;

название эквайера до начала операции при онлайн-платежах.

Эти изменения ввел НБУ, обязав банковские учреждения и платежные системы полностью обновить процессы до 1 октября. Пользователям не нужно совершать никаких дополнительных действий — обновление введется автоматически.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут получить помощь от государства — почти 20 000 грн на покупку твердого топлива: дров, угля, брикетов или пеллетов. Средства предусмотрены для семей, проживающих в пределах 10 км от границы с РФ или возле линии фронта.

Также мы писали, что в условиях войны украинцы стали внимательнее следить за деньгами, ведь финансовая грамотность помогает избегать лишних трат. Эксперты считают, что уверенность дает доход от 30 тыс. грн на человека или 70-90 тыс. грн на семью.