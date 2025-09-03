Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика От тарифов к ипотеке — три главных нововведения осени 2025

От тарифов к ипотеке — три главных нововведения осени 2025

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:15
Главные нововведения осени 2025 — к каким финансовым изменениям готовиться украинцам
Украинские гривны. Фото: Unsplash

Осень 2025 года принесет украинцам немало важных нововведений. Эти изменения коснутся финансов людей, потому что связаны с коммунальными услугами, ипотечными кредитами и банковскими картами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться нашим гражданам этой осенью.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на распределение электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для ряда операторов системы распределения (облэнерго). С 1 сентября цены поднялись в среднем на 13,5% для потребителей первого класса напряжения, на 23% — для потребителей второго класса.

Нововведение коснулось только небытовых клиентов. В частности тарифы Ровнооблэнерго уже составляют 2 270,71 грн/МВт-ч вместо 1 528,09 грн, то есть произошло подорожание на 48,6%. Минимальный показатель повышения — 0,6% для Тернопольоблэнерго.

Предполагается, что новая стоимость распределения электроэнергии поможет рассчитаться с долгами перед НЭК "Укрэнерго". Однако не исключен рост цен на товары и услуги вследствие увеличения расходов крупных предпринимателей.

Обновление программы "єОселя"

С 10 сентября будут действовать новые условия государственной программы льготного ипотечного кредитования "єОселя" для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых регионов. Указанные категории граждан смогут получить более существенную поддержку при покупке жилья, а именно:

  • компенсацию до 70% первого взноса (не более 30% стоимости квартиры);
  • возмещение до 70% ежемесячных ипотечных платежей в течение года;
  • покрытие до 40 000 грн сопутствующих расходов (банковских комиссий, сборов и страхования, но кроме государственной пошлины).

Под программу ипотечного кредитования подпадает жилье максимальной стоимостью 2 млн грн. Плюс не стоит забывать об ограничении на возраст дома, в котором размещена квартира.

Прозрачные и безопасные платежи

С 1 октября 2025 года все компании, занимающиеся обработкой транзакций по банковским картам (расчеты в супермаркетах, кафе, ресторанах, интернет-магазинах, терминалах и т.д.), обязаны информировать владельцев счетов о продавце товаров/услуг. Иными словами, пользователи карт будут знать больше о получателях платежа, а именно:

  • полное наименование продавца в выписке;
  • имя и номер счета получателя независимо от банка;
  • дополнительные реквизиты в платежных инструкциях;
  • название эквайера до начала операции при онлайн-платежах.

Эти изменения ввел НБУ, обязав банковские учреждения и платежные системы полностью обновить процессы до 1 октября. Пользователям не нужно совершать никаких дополнительных действий — обновление введется автоматически.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые категории украинцев могут получить помощь от государства — почти 20 000 грн на покупку твердого топлива: дров, угля, брикетов или пеллетов. Средства предусмотрены для семей, проживающих в пределах 10 км от границы с РФ или возле линии фронта.

Также мы писали, что в условиях войны украинцы стали внимательнее следить за деньгами, ведь финансовая грамотность помогает избегать лишних трат. Эксперты считают, что уверенность дает доход от 30 тыс. грн на человека или 70-90 тыс. грн на семью.

НБУ ипотека электроэнергия деньги банковские карты финансы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации