Головні нововведення осені 2025 — до яких фінансових змін готуватися українцям

Осінь 2025 року принесе українцям чимало важливих нововведень. Ці зміни торкнуться фінансів людей, бо пов’язані з комунальними послугами, іпотечними кредитами і банківськими картами.

Тарифи на розподіл електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи для низки операторів системи розподілу (обленерго). З 1 вересня ціни піднялися в середньому на 13,5% для споживачів першого класу напруги, на 23% — для споживачів другого класу.

Нововведення торкнулися лише непобутових клієнтів. Зокрема тарифи Рівнеобленерго вже становлять 2 270,71 грн/МВт-год замість 1 528,09 грн, тобто відбулося подорожчання на 48,6%. Мінімальний показник підвищення — 0,6% для Тернопільобленерго.

Передбачається, що нова вартість розподілу електроенергії допоможе розрахуватися з боргами перед НЕК "Укренерго". Проте не виключено зростання цін на товари і послуги внаслідок збільшення витрат великих підприємців.

Оновлення програми "єОселя"

З 10 вересня діятимуть нові умови державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів. Вказані категорії громадян зможуть отримати більш суттєву підтримку при купівлі житла, а саме:

компенсацію до 70% першого внеску (не більше 30% вартості квартири);

відшкодування до 70% щомісячних іпотечних платежів упродовж року;

покриття до 40 000 грн супутніх витрат (банківських комісій, зборів і страхування, але крім державного мита).

Під програму іпотечного кредитування підпадає житло максимальною вартістю 2 млн грн. Плюс не варто забувати про обмеження на вік будинку, в якому розміщена квартира.

Прозорі та безпечні платежі

З 1 жовтня 2025 року всі компанії, що займаються обробленням транзакцій по банківським карткам (розрахунки в супермаркетах, кав’ярнях, ресторанах, інтернет-магазинах, терміналах тощо), зобов’язані інформувати власників рахунків про продавця товарів/послуг. Іншими словами, користувачі карток знатимуть більше про отримувачів платежу, а саме:

повне найменування продавця у виписці;

ім’я та номер рахунку отримувача незалежно від банку;

додаткові реквізити у платіжних інструкціях;

назву еквайру до початку операції при онлайн-платежах.

Ці зміни запровадив НБУ, зобов’язавши банківські установи і платіжні системи повністю оновити процеси до 1 жовтня. Користувачам не потрібно вчиняти жодних додаткових дій — оновлення запровадиться автоматично.

Що ще варто знати українцям

