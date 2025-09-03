Відео
Україна
Від тарифів до іпотеки — три головні нововведення осені 2025

Від тарифів до іпотеки — три головні нововведення осені 2025

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 07:15
Головні нововведення осені 2025 — до яких фінансових змін готуватися українцям
Українські гривні. Фото: Unsplash

Осінь 2025 року принесе українцям чимало важливих нововведень. Ці зміни торкнуться фінансів людей, бо пов’язані з комунальними послугами, іпотечними кредитами і банківськими картами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися нашим громадянам цієї осені.

Читайте також:

Тарифи на розподіл електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила нові тарифи для низки операторів системи розподілу (обленерго). З 1 вересня ціни піднялися в середньому на 13,5% для споживачів першого класу напруги, на 23% — для споживачів другого класу.

Нововведення торкнулися лише непобутових клієнтів. Зокрема тарифи Рівнеобленерго вже становлять 2 270,71 грн/МВт-год замість 1 528,09 грн, тобто відбулося подорожчання на 48,6%. Мінімальний показник підвищення — 0,6% для Тернопільобленерго.

Передбачається, що нова вартість розподілу електроенергії допоможе розрахуватися з боргами перед НЕК "Укренерго". Проте не виключено зростання цін на товари і послуги внаслідок збільшення витрат великих підприємців.

Оновлення програми "єОселя"

З 10 вересня діятимуть нові умови державної програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" для внутрішньо переміщених осіб і мешканців прифронтових регіонів. Вказані категорії громадян зможуть отримати більш суттєву підтримку при купівлі житла, а саме:

  • компенсацію до 70% першого внеску (не більше 30% вартості квартири);
  • відшкодування до 70% щомісячних іпотечних платежів упродовж року;
  • покриття до 40 000 грн супутніх витрат (банківських комісій, зборів і страхування, але крім державного мита).

Під програму іпотечного кредитування підпадає житло максимальною вартістю 2 млн грн. Плюс не варто забувати про обмеження на вік будинку, в якому розміщена квартира.

Прозорі та безпечні платежі

З 1 жовтня 2025 року всі компанії, що займаються обробленням транзакцій по банківським карткам (розрахунки в супермаркетах, кав’ярнях, ресторанах, інтернет-магазинах, терміналах тощо), зобов’язані інформувати власників рахунків про продавця товарів/послуг. Іншими словами, користувачі карток знатимуть більше про отримувачів платежу, а саме:

  • повне найменування продавця у виписці;
  • ім’я та номер рахунку отримувача незалежно від банку;
  • додаткові реквізити у платіжних інструкціях;
  • назву еквайру до початку операції при онлайн-платежах.

Ці зміни запровадив НБУ, зобов’язавши банківські установи і платіжні системи повністю оновити процеси до 1 жовтня. Користувачам не потрібно вчиняти жодних додаткових дій — оновлення запровадиться автоматично.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть отримати допомогу від держави — майже 20 000 грн на купівлю твердого палива: дров, вугілля, брикетів або пелетів. Кошти передбачені для родин, які проживають у межах 10 км від кордону з РФ або біля лінії фронту.

Також ми писали, що в умовах війни українці стали уважніше стежити за грошима, адже фінансова грамотність допомагає уникати зайвих витрат. Експерти вважають, що впевненість дає дохід від 30 тис. грн на людину або 70-90 тис. грн на сім'ю.

НБУ іпотека електроенергія гроші банківські карти фінанси
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
