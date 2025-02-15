Спилберг, Кастро и Сосюра – за сколько продают автографы известных людей

Автографы на диске. Фото: Unsplash

Подписи известных деятелей можно продать на онлайн-аукционе за большие деньги. Коллекционеры охотятся за настоящими автографами знаменитостей, особенно прошлых лет. Поэтому, если владеете книгой популярного автора с подписью или плакатом культового исполнителя, рекомендуем сохранить их на будущее. Когда-то эти вещи могут стоить очень дорого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чьи автографы дорого продают на аукционе в Украине.

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Автограф Стивена Спилберга

Многие знают этого американского режиссера, продюсера и сценариста. Он является одним из самых влиятельных кинематографистов современности, ведь создал культовые фильмы, в частности "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана" и др. На онлайн-аукционе Violity его автограф продают за 200 000 грн. Подпись режиссера на фотографии во время съемок "Списка Шиндлера" получил один из участников процесса.

Автограф Стивена Спилберга за 200 000 грн. Фото: скриншот

Автограф Фиделя Кастро

Подпись кубинского революционера и политика продают на Violity за 129 222 грн. Фидель Кастро был лидером Кубы с 1959 по 2008 год, возглавлял революцию, основал социалистический режим и противостоял Соединенным Штатам Америки во время Холодной войны. В то же время он много сделал для развития Кубы: реформировал образование и медицину, обеспечив граждан бесплатным обучением и лечением. Его фигура по сей день вызывает противоречивые оценки.

Автограф Фиделя Кастро за 129 222 грн. Фото: скриншот

Автограф Владимира Сосюры

На аукционе публикуют немало объявлений о продаже автографов известных украинских деятелей. Среди них писатель и поэт-лирик Владимир Сосюра. Его произведения изучают в школе, цитируют, превращают в песни. Самое известное стихотворение "Любіть Україну", строки которого выгравированы в памяти большого количества наших граждан, стало гимном патриотизма. Пользователь Violity продает автограф Сосюры интимного содержания, оставленный на странице сборника стихов. Стоит лот 19 500 грн.

Автограф Владимира Сосюры за 19 500 грн. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут дорого продать раритетные монеты, в частности времен Советского Союза. Нумизматы заплатят тысячи гривен, чтобы завладеть копейками 100-летней давности.

Также мы писали, что большие деньги украинцам могут принести старые модели телефонов. Например, Motorola DynaTAC 8000x, разработанная в далеком 1973 году, сейчас стоит в среднем 4000 долларов. Коллекционеры готовы заплатить еще больше за раритетные гаджеты.