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От Спилберга до Сосюры — сколько стоят автографы знаменитостей

15 февраля 2025 17:47
Елизавета Супивская - редактор
Спилберг, Кастро и Сосюра – за сколько продают автографы известных людей
Автографы на диске. Фото: Unsplash
Елизавета Супивская - редактор

Подписи известных деятелей можно продать на онлайн-аукционе за большие деньги. Коллекционеры охотятся за настоящими автографами знаменитостей, особенно прошлых лет. Поэтому, если владеете книгой популярного автора с подписью или плакатом культового исполнителя, рекомендуем сохранить их на будущее. Когда-то эти вещи могут стоить очень дорого.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чьи автографы дорого продают на аукционе в Украине.

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Автограф Стивена Спилберга

Многие знают этого американского режиссера, продюсера и сценариста. Он является одним из самых влиятельных кинематографистов современности, ведь создал культовые фильмы, в частности "Индиана Джонс", "Парк Юрского периода", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана" и др. На онлайн-аукционе Violity его автограф продают за 200 000 грн. Подпись режиссера на фотографии во время съемок "Списка Шиндлера" получил один из участников процесса.

 

От Спилберга до Сосюры — сколько стоят автографы знаменитостей - фото 1
Автограф Стивена Спилберга за 200 000 грн. Фото: скриншот

Автограф Фиделя Кастро

Подпись кубинского революционера и политика продают на Violity за 129 222 грн. Фидель Кастро был лидером Кубы с 1959 по 2008 год, возглавлял революцию, основал социалистический режим и противостоял Соединенным Штатам Америки во время Холодной войны. В то же время он много сделал для развития Кубы: реформировал образование и медицину, обеспечив граждан бесплатным обучением и лечением. Его фигура по сей день вызывает противоречивые оценки.

 

От Спилберга до Сосюры — сколько стоят автографы знаменитостей - фото 2
Автограф Фиделя Кастро за 129 222 грн. Фото: скриншот

Автограф Владимира Сосюры

На аукционе публикуют немало объявлений о продаже автографов известных украинских деятелей. Среди них писатель и поэт-лирик Владимир Сосюра. Его произведения изучают в школе, цитируют, превращают в песни. Самое известное стихотворение "Любіть Україну", строки которого выгравированы в памяти большого количества наших граждан, стало гимном патриотизма. Пользователь Violity продает автограф Сосюры интимного содержания, оставленный на странице сборника стихов. Стоит лот 19 500 грн.

 

От Спилберга до Сосюры — сколько стоят автографы знаменитостей - фото 3
Автограф Владимира Сосюры за 19 500 грн. Фото: скриншот

Напомним, украинцы могут дорого продать раритетные монеты, в частности времен Советского Союза. Нумизматы заплатят тысячи гривен, чтобы завладеть копейками 100-летней давности.

Также мы писали, что большие деньги украинцам могут принести старые модели телефонов. Например, Motorola DynaTAC 8000x, разработанная в далеком 1973 году, сейчас стоит в среднем 4000 долларов. Коллекционеры готовы заплатить еще больше за раритетные гаджеты.

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