Продати 1 копійку на аукціоні – які штами монети дорого коштують

Копійки різних номіналів. Фото: УНІАН

На українських монетах можна заробити непогані гроші. Треба лише розбиратися у штамах і знати, за якими особливостями відрізнити звичайну копійку від дорогої. Для цього треба звертати увагу на дефекти та історію карбування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які монети номіналом 1 копійка дорого коштують, посилаючись на дані спеціалізованого порталу "Монети-ягідки".

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Скільки коштує 1 копійка 1992 року

Існує багато штамів, але нумізмати цікавляться лише двома — 1.11АЕ та 1.35АА. Перший різновид має округлу верхівку правого верхнього листа і великі ягоди. Зустріти копійку на онлайн-аукціоні можна нечасто, але коли з’являється такий лот, колекціонери влаштовують "полювання" на виріб. Ціна доходить до 10 000-12 000 грн, залежно від зовнішнього вигляду і стану.

1 копійка 1992 року, штам 1.11АЕ. Фото: Монети-ягідки

Штам 1.35АА характеризується маленькими ягодами і ступінчастою верхівкою правого верхнього листа. Середня вартість монети номіналом 1 копійка становить 11 000 грн, хоча в березні 2023 року на аукціоні Violity цінний екземпляр продали за 17 600 грн.

1 копійка 1992 року, штам 1.35АА. Фото: Монети-ягідки

Скільки коштує 1 копійка 1996 року

Тираж карбували для річного набору Національного банку. Всього виготовили невелику кількість монет, що пояснює увагу колекціонерів. Відомо про існування двох різновидів — 1БА та 1БВ. Вони відрізняються лише реверсом:

1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;

1БВ — маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає.

1 копійка 1996 року. Фото: Монети-ягідки

"Копійка 1996 року зустрічалась не тільки в наборах НБУ, іноді її знаходили в обігу. Проте монети з обігу дешевші, ніж копійки з набору", — йдеться на порталі "Монети-ягідки".

Штам 1БА з великими ягодами на реверсі коштує в середньому від 1 300 до 2 000 грн, а ціна різновиду 1БВ доходить до 2 500-3 000 грн. Хоча бувають виключення: у 2022 році на онлайн-аукціоні Violiti копійку 1996 року (1БВ) продали за 6 504 грн.

Нагадаємо, українці продають в Інтернеті старі монети часів Радянського Союзу. Деяким екземплярам навіть виповнилося більше 100 років, вони з’явилися в період існування Російської імперії. Вартість може доходити до 70 000 грн завдяки матеріалу — золоту.

Також ми писали, що Національний банк виголосив ініціативу перейменувати копійки на шаги, що відображатиме історично українську назву розмінних монет. Але не всі українці схвально прийняли новину, оскільки не вважають нововведення вчасним.