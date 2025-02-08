Продать 1 копейку на аукционе – какие штаммы монеты дорого стоят

Копейки разных номиналов. Фото: УНИАН

На украинских монетах можно заработать неплохие деньги. Надо только разбираться в штамах и знать, по каким особенностям отличить обычную копейку от дорогой. Для этого надо обращать внимание на дефекты и историю чеканки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие монеты номиналом 1 копейка дорого стоят, ссылаясь на данные специализированного портала "Монеты-ягодки".

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Сколько стоит 1 копейка 1992 года

Существует много штаммов, но нумизматы интересуются только двумя — 1.11АЕ и 1.35ААА. Первая разновидность имеет округлую верхушку правого верхнего листа и крупные ягоды. Встретить копейку на онлайн-аукционе можно нечасто, но когда появляется такой лот, коллекционеры устраивают "охоту" на изделие. Цена доходит до 10 000-12 000 грн, в зависимости от внешнего вида и состояния.

1 копейка 1992 года, штамм 1.11АЕ. Фото: Монеты-ягодки

Штамм 1.35АА характеризуется маленькими ягодами и ступенчатой верхушкой правого верхнего листа. Средняя стоимость монеты номиналом 1 копейка составляет 11 000 грн, хотя в марте 2023 года на аукционе Violity ценный экземпляр продали за 17 600 грн.

1 копейка 1992 года, штамм 1.35АА. Фото: Монеты-ягодки

Сколько стоит 1 копейка 1996 года

Тираж чеканили для годового набора Национального банка. Всего изготовили небольшое количество монет, что объясняет внимание коллекционеров. Известно о существовании двух разновидностей — 1БА и 1БВ. Они отличаются только реверсом:

1БА — крупные ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ — маленькие ягоды, в гроздьях №7 и 8 хвостик не примыкает.

1 копейка 1996 года. Фото: Монеты-ягодки

"Копейка 1996 года встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", — говорится на портале "Монеты-ягодки".

Штамм 1БА с крупными ягодами на реверсе стоит в среднем от 1 300 до 2 000 грн, а цена разновидности 1БВ доходит до 2 500-3 000 грн. Хотя бывают исключения: в 2022 году на онлайн-аукционе Violiti копейку 1996 года (1БВ) продали за 6 504 грн.

Напомним, украинцы продают в Интернете старые монеты времен Советского Союза. Некоторым экземплярам даже исполнилось более 100 лет, они появились в период существования Российской империи. Стоимость может доходить до 70 000 грн благодаря материалу — золоту.

Также мы писали, что Национальный банк инициировал переименовать копейки на шаги, что будет отражать исторически украинское название разменных монет. Но не все украинцы одобрительно приняли новость, поскольку не считают нововведение своевременным.