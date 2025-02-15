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Від Спілберга до Сосюри — яка ціна автографів знаменитостей

15 лютого 2025 17:47
Єлизавета Супівська - редактор
Спілберг, Кастро і Сосюра – за скільки продають автографи відомих людей
Автографи на диску. Фото: Unsplash
Єлизавета Супівська - редактор

Підписи відомих діячів можна продати на онлайн-аукціоні за великі гроші. Колекціонери полюють за справжніми автографами знаменитостей, особливо минулих років. Тож якщо володієте книгою популярного автора з підписом або плакатом культового виконавця, рекомендуємо зберегти їх на майбутнє. Колись ці речі можуть коштувати дуже дорого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чиї автографи дорого продають на аукціоні в Україні.

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Автограф Стівена Спілберга

Багато хто знає цього американського режисера, продюсера і сценариста. Він є одним із найвпливовіших кінематографістів сучасності, адже створив культові фільми, зокрема "Індіана Джонс", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна" та ін. На онлайн-аукціоні Violity його автограф продають за 200 000 грн. Підпис режисера на фотографії під час зйомок "Списку Шиндлера" отримав один з учасників процесу.

 

Від Спілберга до Сосюри — яка ціна автографів знаменитостей - фото 1
Автограф Стівена Спілберга за 200 000 грн. Фото: скриншот

Автограф Фіделя Кастро

Підпис кубинського революціонера і політика продають на Violity за 129 222 грн. Фідель Кастро був лідером Куби з 1959 по 2008 роки, очолював революцію, започаткував соціалістичний режим і протистояв Сполученим Штатам Америки під час Холодної війни. Водночас він багато зробив для розвитку Куби: реформував освіту і медицину, забезпечивши громадян безплатним навчанням і лікуванням. Його постать донині викликає суперечливі оцінки.

 

Від Спілберга до Сосюри — яка ціна автографів знаменитостей - фото 2
Автограф Фіделя Кастро за 129 222 грн. Фото: скриншот

Автограф Володимира Сосюри

На аукціоні публікують чимало оголошень про продаж автографів відомих українських діячів. Серед них письменник і поет-лірик Володимир Сосюра. Його твори вивчають у школі, цитують, перетворюють на пісні. Найвідоміший вірш "Любіть Україну", рядки якого викарбувані в пам’яті великої кількості наших громадян, став гімном патріотизму. Користувач Violity продає автограф Сосюри інтимного змісту, залишений на сторінці збірки поезій. Коштує лот 19 500 грн.

 

Від Спілберга до Сосюри — яка ціна автографів знаменитостей - фото 3
Автограф Володимира Сосюри за 19 500 грн. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть дорого продати раритетні монети, зокрема часів Радянського Союзу. Нумізмати заплатять тисячі гривень, аби заволодіти копійками 100-річної давності.

Також ми писали, що великі гроші українцям можуть принести старі моделі телефонів. Наприклад, Motorola DynaTAC 8000x, розроблена в далекому 1973 році, нині коштує в середньому 4 000 доларів. Колекціонери готові заплатити ще більше за раритетні гаджети.

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