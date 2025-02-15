Спілберг, Кастро і Сосюра – за скільки продають автографи відомих людей

Автографи на диску. Фото: Unsplash

Підписи відомих діячів можна продати на онлайн-аукціоні за великі гроші. Колекціонери полюють за справжніми автографами знаменитостей, особливо минулих років. Тож якщо володієте книгою популярного автора з підписом або плакатом культового виконавця, рекомендуємо зберегти їх на майбутнє. Колись ці речі можуть коштувати дуже дорого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чиї автографи дорого продають на аукціоні в Україні.

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Автограф Стівена Спілберга

Багато хто знає цього американського режисера, продюсера і сценариста. Він є одним із найвпливовіших кінематографістів сучасності, адже створив культові фільми, зокрема "Індіана Джонс", "Парк Юрського періоду", "Список Шиндлера", "Врятувати рядового Раяна" та ін. На онлайн-аукціоні Violity його автограф продають за 200 000 грн. Підпис режисера на фотографії під час зйомок "Списку Шиндлера" отримав один з учасників процесу.

Автограф Стівена Спілберга за 200 000 грн. Фото: скриншот

Автограф Фіделя Кастро

Підпис кубинського революціонера і політика продають на Violity за 129 222 грн. Фідель Кастро був лідером Куби з 1959 по 2008 роки, очолював революцію, започаткував соціалістичний режим і протистояв Сполученим Штатам Америки під час Холодної війни. Водночас він багато зробив для розвитку Куби: реформував освіту і медицину, забезпечивши громадян безплатним навчанням і лікуванням. Його постать донині викликає суперечливі оцінки.

Автограф Фіделя Кастро за 129 222 грн. Фото: скриншот

Автограф Володимира Сосюри

На аукціоні публікують чимало оголошень про продаж автографів відомих українських діячів. Серед них письменник і поет-лірик Володимир Сосюра. Його твори вивчають у школі, цитують, перетворюють на пісні. Найвідоміший вірш "Любіть Україну", рядки якого викарбувані в пам’яті великої кількості наших громадян, став гімном патріотизму. Користувач Violity продає автограф Сосюри інтимного змісту, залишений на сторінці збірки поезій. Коштує лот 19 500 грн.

Автограф Володимира Сосюри за 19 500 грн. Фото: скриншот

Нагадаємо, українці можуть дорого продати раритетні монети, зокрема часів Радянського Союзу. Нумізмати заплатять тисячі гривень, аби заволодіти копійками 100-річної давності.

Також ми писали, що великі гроші українцям можуть принести старі моделі телефонів. Наприклад, Motorola DynaTAC 8000x, розроблена в далекому 1973 році, нині коштує в середньому 4 000 доларів. Колекціонери готові заплатити ще більше за раритетні гаджети.