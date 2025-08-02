Звезды украинской гимнастики — какие люксовые авто у Ризатдиновой, Верняева и Подкопаевой (фото)

Анна Ризатдинова. Фото: Facebook

Украина богата выдающимися спортсменами, в частности гимнастами. Немало имен запечатлелись в истории, например, Лилия Подкопаева и Анна Ризатдинова. Они завоевали не одну награду международного уровня, став призерами Олимпийских игр. Интересно узнать, какие машины выбирают спортивные и художественные гимнасты Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие автомобили купили себе выдающиеся украинские чемпионы.

Реклама

Читайте также:

Лилия Подкопаева

Уроженка Донецка является обладательницей 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Лилия — абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), чемпионка Олимпийских игр в Атланте (1996). Также является Заслуженным мастером спорта Украины и судьей международной категории.

Подкопаева с семьей проживает в Соединенных Штатах Америки. Она владеет маркой автомобиля Lexus с номерами АА9669СС, который однажды показала подписчикам на странице в социальной сети Instagram.

Автомобиль Лилии Подкопаевой. Фото: podkopayeva_official/Instagram

Олег Верняев

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях и шестикратный чемпион Европы Олег Верняев имеет одну страсть — автомобили. После победы в Рио-де-Жанейро спортсмен купил себе красный люксовый Porsche Macan GTS за почти 100 000 долларов. На YouTube-канале "ЕpicentrK" гимнаст даже признался, что автомобиль помогал знакомиться с людьми, которые разбираются в машинах и разделяют его увлечение.

Автомобиль Олега Верняева. Фото: verniaiev13/Instagram

Анна Ризатдинова

В 2025 году бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье и многократный призер чемпионатов мира/Европы по художественной гимнастике Анна Ризатдинова приобрела новенький Porsche. В зависимости от модели и комплектации стоимость такой машины начинается от 3 млн гривен (Macan). За Cayenne GTS нужно отдать минимум 6,8 млн гривен.

Автомобиль Анны Ризатдиновой. Фото: Facebook

Назар Чепурный

Молодой спортсмен может похвастаться незаурядными достижениями. Он стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, получив золотую медаль на параллельных брусьях, а также завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в опорном прыжке. На Instagram-странице Назар часто постит фотографии со своей машиной — BMW 5 series 535 F10 светлого цвета.

Автомобиль Назара Чепурного. Фото: chepur_gym/Instagram

Напомним, четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может похвастаться миллионным состоянием. Его годовая зарплата без учета бонусов за хорошие результаты в гонках составляет 65 млн долларов. Весь капитал гонщика оценили в 210 млн долларов.

Также мы писали, что избранницы украинских футболистов не сидят в тени мужей — они активно строят собственную карьеру. Жена Владислава Дубинчака основала бренд одежды и зарабатывает на рекламе, жена Валерия Бондаря — модель и инфлюенсерка.