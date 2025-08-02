Звезды украинской гимнастики — какие люксовые авто у Ризатдиновой, Верняева и Подкопаевой (фото)

От Ризатдиновой до Верняева — какие машины у топовых гимнастов
Украина богата выдающимися спортсменами, в частности гимнастами. Немало имен запечатлелись в истории, например, Лилия Подкопаева и Анна Ризатдинова. Они завоевали не одну награду международного уровня, став призерами Олимпийских игр. Интересно узнать, какие машины выбирают спортивные и художественные гимнасты Украины.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие автомобили купили себе выдающиеся украинские чемпионы.
Лилия Подкопаева
Уроженка Донецка является обладательницей 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Лилия — абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), чемпионка Олимпийских игр в Атланте (1996). Также является Заслуженным мастером спорта Украины и судьей международной категории.
Подкопаева с семьей проживает в Соединенных Штатах Америки. Она владеет маркой автомобиля Lexus с номерами АА9669СС, который однажды показала подписчикам на странице в социальной сети Instagram.
Олег Верняев
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике в упражнениях на брусьях и шестикратный чемпион Европы Олег Верняев имеет одну страсть — автомобили. После победы в Рио-де-Жанейро спортсмен купил себе красный люксовый Porsche Macan GTS за почти 100 000 долларов. На YouTube-канале "ЕpicentrK" гимнаст даже признался, что автомобиль помогал знакомиться с людьми, которые разбираются в машинах и разделяют его увлечение.
Анна Ризатдинова
В 2025 году бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 года в индивидуальном многоборье и многократный призер чемпионатов мира/Европы по художественной гимнастике Анна Ризатдинова приобрела новенький Porsche. В зависимости от модели и комплектации стоимость такой машины начинается от 3 млн гривен (Macan). За Cayenne GTS нужно отдать минимум 6,8 млн гривен.
Назар Чепурный
Молодой спортсмен может похвастаться незаурядными достижениями. Он стал двукратным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, получив золотую медаль на параллельных брусьях, а также завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в опорном прыжке. На Instagram-странице Назар часто постит фотографии со своей машиной — BMW 5 series 535 F10 светлого цвета.
Напомним, четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может похвастаться миллионным состоянием. Его годовая зарплата без учета бонусов за хорошие результаты в гонках составляет 65 млн долларов. Весь капитал гонщика оценили в 210 млн долларов.
Также мы писали, что избранницы украинских футболистов не сидят в тени мужей — они активно строят собственную карьеру. Жена Владислава Дубинчака основала бренд одежды и зарабатывает на рекламе, жена Валерия Бондаря — модель и инфлюенсерка.
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