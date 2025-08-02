Зірки української гімнастики — які люксові авто в Різатдінової, Верняєва і Подкопаєвої (фото)

Ганна Різатдінова. Фото: Facebook

Україна багата видатними спортсменами, зокрема гімнастами. Чимало імен закарбувалися в історії, наприклад Лілія Подкопаєва та Ганна Різатдінова. Вони вибороли не одну нагороду міжнародного рівня, ставши призерами Олімпійських ігор. Цікаво дізнатися, які машини обирають спортивні та художні гімнасти України.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які автомобілі купили собі видатні українські чемпіони.

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Лілія Подкопаєва

Уродженка Донецька є володаркою 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Лілія — абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), чемпіонка Олімпійських ігор в Атланті (1996). Також є Заслуженою майстринею спорту України та суддею міжнародної категорії.

Подкопаєва із сім’єю мешкає у Сполучених Штатах Америки. У неї автомобіль Lexus з номерами АА9669СС, який одного разу показала підписникам на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Автомобіль Лілії Подкопаєвої. Фото: podkopayeva_official/Instagram

Олег Верняєв

Срібний призер Олімпійських ігор 2016 року зі спортивної гімнастики у вправах на брусах і шестиразовий чемпіон Європи Олег Верняєв має одну пристрасть — автомобілі. Після перемоги в Ріо-де-Жанейро спортсмен купив собі червоний люксовий Porsche Macan GTS за майже 100 000 доларів. На YouTube-каналі "ЕpicentrK" гімнаст навіть зізнався, що автомобіль допомагав знайомитися з людьми, які розуміються на машинах і розділяють його захоплення.

Автомобіль Олега Верняєва. Фото: verniaiev13/Instagram

Ганна Різатдінова

У 2025 році бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві та багаторазова призерка чемпіонатів світу/Європи з художньої гімнастики Ганна Різатдінова придбала новенький Porsche. Залежно від моделі та комплектації вартість такої машини починається від 3 млн гривень (Macan). За Cayenne GTS потрібно віддати мінімум 6,8 млн гривень.

Автомобіль Ганни Різатдінової. Фото: Facebook

Назар Чепурний

Молодий спортсмен може похвалитися неабиякими здобутками. Він став дворазовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, здобувши золоту медаль на паралельних брусах, а також виборов бронзову медаль чемпіонату Європи в опорному стрибку. На Instagram-сторінці Назар часто постить світлини зі своєю автівкою — BMW 5 series 535 F10 світлого кольору.

Автомобіль Назара Чепурного. Фото: chepur_gym/Instagram

Нагадаємо, чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен може похвалитися мільйонними статками. Його річна зарплата без урахування бонусів за хороші результати в гонках становить 65 млн доларів. Весь капітал гонщика оцінили у 210 млн доларів.

Також ми писали, що обраниці українських футболістів не сидять у тіні чоловіків — вони активно будують власну кар’єру. Дружина Владислава Дубінчака заснувала бренд одягу та заробляє на рекламі, дружина Валерія Бондаря — модель та інфлюєнсерка.