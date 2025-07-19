Автопарк Олександра Усика — які елітні машини обирав чемпіон світу з боксу

Боксер Олександр Усик. Фото: usykaa/Instagram

Український чемпіон світу з боксу у хевівейті за версіями WBO, WBC та WBA Олександр Усик витрачає зароблені призові на купівлю шикарних автомобілів. Його автопарк налічує велику кількість машин різних брендів і моделей. У 2025 році його колекція знову поповнилася.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про елітні авто чемпіона світу з боксу.

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Автомобілі Олександра Усика

Інвестування в автомобільний бізнес — це водночас і хобі Усика, і можливість заробити на моделях, які потенційно зростуть в ціні. Даючи інтерв’ю в журнал Forbes наприкінці 2024 року, боксер чесно розповів про своє захоплення колекціонуванням транспортних засобів.

"Це мережа шиномонтажних комплексів та імпорт відомих світових брендів. Якщо є можливість, я купую автівки, які в подальшому зростають у ціні. Ті, що більше не виробляються, стають легендами. І потім інколи виїжджаю на цих машинах", — зауважив Усик.

Згідно з інформацією на спеціалізованому порталі "ТопЖир", спортсмен за багато років встиг сформувати власний автопарк, у який входили такі моделі:

Kia Sorento — перше власне авто Олександра Усика, щоправда, через два тижні після купівлі його розбила дружина Катерина;

Skoda Octavia — цю машину боксер зробив унікальною, бо прикрасив зображенням Мухаммеда Алі;

Volvo XC90 — отримав від Федерації боксу України за перемогу на Олімпіаді-2012;

Toyota Land Cruiser 200 — замінив собою попередній кросовер;

Lexus LX — преміальний транспорт з’явився в Усика у 20218 році;

Mercedes-Benz GLS — машину навіть забирали на штрафмайданчик за неправильне паркування;

шестиколісний Гелендваген — репліка оригінального Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 від українських виробників, опинилася у спортсмена після перемоги над Ентоні Джошуа у 2021 році;

BMW M760Li — мав ексклюзивний колір та 6,6-літровий двигун V12 BiTurbo;

Audi RS Q8 — Усик кардинально його переробив у 2023 році, додавши тюнінг та оновивши салон;

Bentley Bentayga — шанувальники вирішили, що люксовий автомобіль належить боксеру, через іменні номери "TEAMUSYK".

В червні 2025 року чемпіон світу дав інтерв’ю на YouTube-каналі Boxing King Media, в якому розповів про купівлю ще одного транспортного засобу. Він зупинив вибір на BMW 5 серії 540, рік випуску — 1997 або 1998. Вартість такого автомобіля коливається від 3 000 до 10 000 доларів. Очевидно, ця модель підпадає під критерій "машини, яка потенційно зросте в ціні".

На що Усик витрачає призові

За даними Forbes, українець займає 11-ту позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних спортсменів 2025 року. Його статки оцінили у 101 млн доларів, з яких 100 млн — це зарплата і призові, 1 млн — доходи поза основною діяльністю. Постає питання, на що боксер витрачає зароблені кошти.

З інтерв’ю журналу Forbes стало відомо, що головними статтями витрат Олександра Усика є інвестиції в різні галузі та витрати на організацію боксерських поєдинків. Він вкладає великі суми в нерухомість, будівництво, сільське господарство та виробництво. Тільки обсяг інвестицій в агросектор становить близько 1,5 млн доларів.

"Взагалі з дитинства подобається сільське господарство. Купую землю, вирощую ягоди, є озера. Маю партнера, це мій старший друг‐фермер. Він долучив мене до вирощування лохини у Вишгороді, яка потім реалізується гуртом. На озерах можна за гроші ловити рибу, покупатися", — поділився українець.

Плюс він утримує тренувальний табір в іспанському місті Гандія, де готується до поєдинків. Це обходиться у 500 000-700 000 доларів на рік. Потрібно виплачувати гонорари членам команди і спаринг‐партнерам, орендувати зали та спа‐центри, платити за харчування, обладнання і транспорт.

"Є динамічні витрати, зокрема залучення медичних спеціалістів, які роблять аналізи та висновки. Бувають дуже дорогими. Ще є перенесення бою. Так було напередодні першого бою з Тайсоном Фʼюрі: були два тренувальні табори, які обійшлися приблизно в 1 млн доларів", — констатував Олександ Усик.

До всього, боксер має свій благодійний фонд, який займається допомогою українцям, постраждалим від повномасштабної війни. Фонд забезпечує базові потреби цивільних, зокрема продукти харчування, ліки тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, трансляцію реваншу Даніеля Дюбуа з Олександром Усиком вела платформа DAZN. Бій був доступний через PPV-пакет. В деяких країнах DAZN пропонувала пробний період на 7 днів, що дозволило дивитися шоу безплатно за умови скасування підписки до закінчення.

Також ми писали, які автомобілі обирають топові українські спортсмени, як от Еліна Світоліна, Ольга Харлан і Сергій Ребров. Вони можуть похвалитися люксовими моделями, зокрема Mercedes-Benz, Range Rover та Aston Martin.