Усик проти Дюбуа — скільки коштує подивитися бій для українців і де побачити реванш онлайн

Олександр Усик. Фото: Reuters

Щоб подивитися реванш бою Усик — Дюбуа, який відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, потрібно купити підписку на один із доступних сервісів. Поєдинок транслюватимуть у різних країнах на телеканалах і стримінгових платформах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на трансляцію бою між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

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Де українцям подивитися реванш

Нашим громадянам доступні два варіанти: оформити платну підписку на офіційного транслятора бою-реваншу DAZN або заплатити за перегляд на платформі MEGOGO. DAZN — це британський потоковий сервіс, який показує спортивні події в прямому ефірі. Для отримання доступу до трансляції українцям треба:

оформити підписку на ОТТ-платформу за 370 грн;

окремо оплатити PPV-показ бою — 830 грн.

Загалом це обійдеться у 1 200 грн. Альтернативний варіант — купити одну з підписок на платформі MEGOGO. Найдешевше коштує пакет "Оптимальний" — від 161 грн/міс. (без знижки ціна становить 249 грн). Плюс можна обрати підписку "Максимальна" за 199 грн упродовж перших 14 днів або MEGOPACK XL за 599 грн/міс.

Вартість підписки на MEGOGO. Фото: скриншот

Що відомо про бій між Усиком і Дюбуа

Володар поясів WBC, WBA WBO та IBO Олександр Усик спробує відібрати титул IBF, що належить британцеві Дюбуа. За результатами поєдинку визначиться абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі. Вперше суперники зустрілися на рингу в серпні 2023 році, тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Мотивація для обох спортсменів шалена, і не тільки через титул. За інформацією від інсайдерів, реванш принесе обом бійцям рекордний гонорар. Офіційно невідомо, яку суму розділять між собою Усик та Дюбуа, але загальний розмір призових може становити 150 млн фунтів стерлінгів (понад 200 млн доларів).

Нагадаємо, Олександр Усик зустрінеться з Дюбуа 19 липня 2025 року. Цей бій може стати рекордним для українця за сумою гонорару. Раніше його призові були скромнішими, але зараз Усик уже забезпечив собі фінансове майбутнє.

Також ми писали, де живуть топові українські спортсмени, зокрема чемпіон світу з боксу Олександр Усик. Він володіє приватним будинком у Ворзелі (Київська область), який на початку повномасштабної війни окупували російські солдати.