Усик против Дюбуа — сколько стоит посмотреть бой для украинцев и где увидеть реванш онлайн

Александр Усик. Фото: Reuters

Чтобы посмотреть реванш боя Усик — Дюбуа, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, нужно купить подписку на один из доступных сервисов. Поединок будут транслировать в разных странах на телеканалах и стриминговых платформах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на трансляцию боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

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Где украинцам посмотреть реванш

Нашим гражданам доступны два варианта: оформить платную подписку на официального транслятора боя-реванша DAZN или заплатить за просмотр на платформе MEGOGO. DAZN — это британский потоковый сервис, который показывает спортивные события в прямом эфире. Для получения доступа к трансляции украинцам нужно:

оформить подписку на ОТТ-платформу за 370 грн;

отдельно оплатить PPV-показ боя — 830 грн.

В целом это обойдется в 1 200 грн. Альтернативный вариант — купить одну из подписок на платформе MEGOGO. Дешевле всего стоит пакет "Оптимальный" — от 161 грн/мес. (без скидки цена составляет 249 грн). Плюс можно выбрать подписку "Максимальная" за 199 грн в течение первых 14 дней или MEGOPACK XL за 599 грн/мес.

Стоимость подписки на MEGOGO. Фото: скриншот

Что известно о бое между Усиком и Дюбуа

Обладатель поясов WBC, WBA WBO и IBO Александр Усик попытается отобрать титул IBF, принадлежащий британцу Дюбуа. По результатам поединка определится абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе. Впервые соперники встретились на ринге в августе 2023 года, тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9 раунде.

Мотивация для обоих спортсменов сумасшедшая, и не только из-за титула. По информации от инсайдеров, реванш принесет обоим бойцам рекордный гонорар. Официально неизвестно, какую сумму разделят между собой Усик и Дюбуа, но общий размер призовых может составить 150 млн фунтов стерлингов (более 200 млн долларов).

Напомним, Александр Усик встретится с Дюбуа 19 июля 2025 года. Этот бой может стать рекордным для украинца по сумме гонорара. Ранее его призовые были скромнее, но сейчас Усик уже обеспечил себе финансовое будущее.

Также мы писали, где живут топовые украинские спортсмены, в частности чемпион мира по боксу Александр Усик. Он владеет частным домом в Ворзеле (Киевская область), который в начале полномасштабной войны оккупировали российские солдаты.