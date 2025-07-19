Автопарк Александра Усика — какие элитные машины выбирал чемпион мира по боксу

Боксер Александр Усик. Фото: usykaa/Instagram

Украинский чемпион мира по боксу в хевивейте по версиям WBO, WBC и WBA Александр Усик тратит заработанные призовые на покупку шикарных автомобилей. Его автопарк насчитывает большое количество машин разных брендов и моделей. В 2025 году его коллекция снова пополнилась.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно об элитных авто чемпиона мира по боксу.

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Автомобили Александра Усика

Инвестирование в автомобильный бизнес — это одновременно и хобби Усика, и возможность заработать на моделях, которые потенциально вырастут в цене. Давая интервью в журнал Forbes в конце 2024 года, боксер честно рассказал о своем увлечении коллекционированием транспортных средств.

"Это сеть шиномонтажных комплексов и импорт известных мировых брендов. Если есть возможность, я покупаю машины, которые в дальнейшем растут в цене. Те, что больше не производятся, становятся легендами. И потом иногда выезжаю на этих машинах", — отметил Усик.

Согласно информации на специализированном портале "ТопЖир", спортсмен за много лет успел сформировать собственный автопарк, в который входили такие модели:

Kia Sorento — первое собственное авто Александра Усика, правда, через две недели после покупки его разбила жена Екатерина;

Skoda Octavia — эту машину боксер сделал уникальной, потому что украсил изображением Мухаммеда Али;

Volvo XC90 — получил от Федерации бокса Украины за победу на Олимпиаде-2012;

Toyota Land Cruiser 200 — заменил собой предыдущий кроссовер;

Lexus LX — премиальный транспорт появился в Усика в 20218 году;

Mercedes-Benz GLS — машину даже забирали на штрафплощадку за неправильную парковку;

шестиколесный Гелендваген — реплика оригинального Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 от украинских производителей, оказалась у спортсмена после победы над Энтони Джошуа в 2021 году;

BMW M760Li — имел эксклюзивный цвет и 6,6-литровый двигатель V12 BiTurbo;

Audi RS Q8 — Усик кардинально его переделал в 2023 году, добавив тюнинг и обновив салон;

Bentley Bentayga — поклонники решили, что люксовый автомобиль принадлежит боксеру, из-за именных номеров "TEAMUSYK".

В июне 2025 года чемпион мира дал интервью на YouTube-канале Boxing King Media, в котором рассказал о покупке еще одного транспортного средства. Он остановил выбор на BMW 5 серии 540, год выпуска — 1997 или 1998. Стоимость такого автомобиля колеблется от 3 000 до 10 000 долларов. Очевидно, эта модель подпадает под критерий "машины, которая потенциально вырастет в цене".

На что Усик тратит призовые

По данным Forbes, украинец занимает 11-ю позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года. Его состояние оценили в 101 млн долларов, из которых 100 млн — это зарплата и призовые, 1 млн — доходы вне основной деятельности. Возникает вопрос, на что боксер тратит заработанные деньги.

Из интервью журналу Forbes стало известно, что главными статьями расходов Александра Усика являются инвестиции в различные отрасли и расходы на организацию боксерских поединков. Он вкладывает крупные суммы в недвижимость, строительство, сельское хозяйство и производство. Только объем инвестиций в агросектор составляет около 1,5 млн долларов.

"Вообще с детства нравится сельское хозяйство. Покупаю землю, выращиваю ягоды, есть озера. Имею партнера, это мой старший друг-фермер. Он привлек меня к выращиванию голубики в Вышгороде, которая затем реализуется оптом. На озерах можно за деньги ловить рыбу, покупаться", — поделился украинец.

Плюс он содержит тренировочный лагерь в испанском городе Гандия, где готовится к поединкам. Это обходится в 500 000-700 000 долларов в год. Нужно выплачивать гонорары членам команды и спарринг-партнерам, арендовать залы и спа-центры, платить за питание, оборудование и транспорт.

"Есть динамические расходы, в частности привлечение медицинских специалистов, которые делают анализы и заключения. Бывают очень дорогими. Еще есть перенос боя. Так было накануне первого боя с Тайсоном Фьюри: были два тренировочных лагеря, которые обошлись примерно в 1 млн долларов", — констатировал Александр Усик.

Ко всему, боксер имеет свой благотворительный фонд, который занимается помощью украинцам, пострадавшим от полномасштабной войны. Фонд обеспечивает базовые потребности гражданских, в частности продукты питания, лекарства и тому подобное.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, трансляцию реванша Даниэля Дюбуа с Александром Усиком вела платформа DAZN. Бой был доступен через PPV-пакет. В некоторых странах DAZN предлагала пробный период на 7 дней, что позволило смотреть шоу бесплатно при условии отмены подписки до окончания.

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