Дворец в Турции. Фото: УНИАН

Турция ввела новые упрощенные правила получения вида на жительство для иностранных инвесторов. Согласно указу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, иностранцы смогут оформить вид на жительство сроком на три или пять лет, вложив в экономику страны "символическую" сумму. Указ, подписанный 17 ноября и опубликованный в официальном вестнике страны, уже вступил в силу.

Об этом сообщило турецкое издание Turkish Minute, передают Новини.LIVE.

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Сколько нужно заплатить за вид на жительство

Ранее главным единственным условием для получения визы или временного вида на жительство в Турции было наличие работы. Новая программа рассчитана на иностранцев, которые не планируют работать на рынке труда страны. Вложения разрешается делать в долларах США или в эквиваленте в другой иностранной валюте:

Вид на жительство на 3 года — минимальный объем инвестиций составляет 150 000 долларов. Вид на жительство на 5 лет — минимальный порог составляет 200 000 долларов.

Однако прямая покупка жилой или коммерческой недвижимости в этот перечень не входит. Для владельцев жилья существует отдельный способ оформления ВНЖ при условии приобретения объекта стоимостью от 200 000 долларов для собственного проживания.

В свою очередь, инвесторам также предлагаются четыре способа получения вида на жительство:

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Как долго нельзя выводить средства

Инвестор обязан сохранять свои вложения в течение как минимум половины срока действия разрешения. То есть для трехлетнего ВНЖ деньги нельзя выводить минимум 18 месяцев, а для пятилетнего — 30 месяцев. Вместе с основным заявителем право на вид на жительство получают его супруга или супруг, а также несовершеннолетние дети или дети, находящиеся на иждивении.

Может ли новая процедура упростить получение гражданства

Новый инвестиционный вид на жительство не дает права претендовать на турецкое гражданство в упрощенном порядке. Для получения паспорта Турции продолжает действовать отдельная программа с более строгими требованиями:

покупка недвижимости стоимостью от 400 000 долларов;

финансовые инвестиции от 500 000 долларов или создание не менее 50 рабочих мест.

На фоне мировых аналогов турецкое предложение выглядит одним из самых бюджетных. В Греции, Португалии, Италии и Венгрии инвестиционные программы начинаются от 250 000 евро, «Золотая виза» ОАЭ требует покупки недвижимости на сумму около 545 000 долларов, а американская виза EB-5 — от $800 000. Конкретную процедуру подачи заявок в ближайшее время утвердит МВД Турции.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит получить гражданство Аргентины. Главным условием является безвозвратный залог в размере нескольких сотен тысяч долларов. Родственники заявителя также могут получить аргентинский паспорт, но при определенных условиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что Германия планирует ужесточить требования для получения гражданства. Вместо нынешних 5 лет проживания на территории страны срок может быть увеличен до 8 лет. А уровень владения языком должен будет соответствовать уровню В2.