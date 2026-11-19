Палац у Туреччині. Фото: УНІАН

Туреччина запровадила нові доступні правила отримання посвідки на проживання для іноземних інвесторів. Відповідно до указу Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, іноземці зможуть оформити дозвіл на проживання на три або п'ять років, вклавши в економіку країни "символічну" суму. Наказ, підписаний 17 листопада та опублікований в офіційному віснику країни, вже набув чинності.

Про це повідомлило турецьке видання Turkish Minute, передають Новини.LIVE.

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Скільки потрібно заплатити за посвідку

Раніше головною єдиною умовою для отримання візи або тимчасової посвідки Туреччини необхідно було мати роботу. Нова програма розрахована на іноземців, які не планують працювати на ринок країни. Вкладення дозволено робити у доларах США або в еквіваленті в іншій іноземній валюті:

Посвідка на 3 роки — мінімальний обсяг інвестицій становить 150 000 доларів. Посвідка на 5 років — поріг входу становить 200 000 доларів.

Проте пряма купівля житлової чи комерційної нерухомості до цього переліку не входить. Для власників житла існує окремий шлях оформлення ВНЖ за умови придбання об'єкта від 200 000 доларів для власного проживання.

Натомість інвесторам також пропонують чотири способи, задля отримання посвідки:

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Депозити в турецьких банках. Державні боргові цінні папери. Паї в інвестиційних фондах нерухомості та венчурного капіталу. Внески до схвалених приватних пенсійних фондів.

Скільки не можна виводити кошти

Інвестор зобов'язаний зберігати свої вкладення протягом щонайменше половини терміну дії посвідки. Тобто для трирічного ВНЖ гроші не можна виводити мінімум 18 місяців, а для п'ятирічного — 30 місяців. Разом із головним заявником право на посвідку отримують його дружина або чоловік, а також неповнолітні діти чи діти на утриманні.

Чи може нова процедура спростити отримання громадянства

Нова інвестиційна посвідка не дає права претендувати на турецьке громадянство у спрощеному порядку. Для отримання паспорта Туреччини продовжує діяти окрема програма з більш вибагливими вимогами:

купівля нерухомості від 400 000 доларів;

фінансові інвестиції від 500 000 доларів або створення щонайменше 50 робочих місць.

На тлі світових аналогів турецька пропозиція виглядає однією з найбюджетніших. У Греції, Португалії, Італії та Угорщині інвестиційні програми стартують від 250 000 євро, "Золота віза" ОАЕ потребує купівлі нерухомості на суму близько 545 000 доларів, а американська віза EB-5 — від $800 000. Конкретну процедуру подачі заявок найближчим часом затвердить МВС Туреччини.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки коштує отримати громадянство Аргентини. Головною умовою виступає безповоротне внесення застави від кількох сотень тисяч доларів. Родичі заявника також можуть отримати аргентинський паспорт, але з умовою.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Німеччина планує посилити вимоги для набуття громадянства. Замість нинішніх 5 років проживання на території країни, терміни можуть збільшити до 8 років. А знання мови вимагатимуть від рівня В2.