Подарок на свадьбу — сколько денег неуместно класть в конверт в 2025

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Деньги остаются самым популярным и наиболее универсальным подарком на свадьбу — тогда молодожены сами решают, куда направить эти средства. Например, на медовый месяц, ремонт или мечту, которую они хотят реализовать вместе. Однако у украинцев, приглашенных на свадьбу в 2025 году, возникает вполне логичный вопрос, какую сумму будет уместно подарить.

О том, какую сумму не стоит дарить на свадьбу в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какую сумму положить в конверт и сколько дарить не уместно в 2025 году

Размер подарка — это сугубо индивидуальная вещь, но следует понимать, что слишком символическая сумма может вызвать неудобство и даже разочарование. Особенно, если формат празднования предусматривает значительные расходы на каждого гостя. В крупных городах, таких как Киев, Львов или Днепр, минимальная уместная сумма начинается от:

1000 грн — если вы знакомые или дальние родственники;

1500 грн на человека / 3000 грн от пары — если вы друзья;

3000 грн и более — если вы близкий родственник или крестный (крестная).

В городах или поселках поменьше ориентиры ниже, но все равно существует граница, ниже которой идти не стоит:

меньше 500 грн — неуместно даже для коллеги или знакомого;

для друзей и родственников — не менее 1000 грн на человека.

Почему не стоит дарить меньше

Такие суммы обычно не покрывают даже базовых расходов пары на одного гостя — от ресторана до декора. Кроме того, слишком скромный подарок может восприниматься как проявление равнодушия, особенно если ваши финансовые возможности позволяют больше.

Несмотря на ориентиры, важно помнить, что подарок должен быть проявлением искренности, а не соревнованием за престиж. Если вы не можете позволить себе большую сумму — лучше выбрать что-то символическое, но со смыслом. Однако давать совсем мизерную сумму только "для галочки" — точно не стоит.

Ранее мы писали, что день рождения — это прекрасная возможность сделать приятное близкому человеку. Часто дарят деньги, но здесь возникает дилемма, сколько именно подарить, чтобы не превысить свой бюджет и порадовать именинника.

Также мы рассказывали, что свадьба требует немалых затрат, ведь цены на услуги постоянно растут. Избежать лишних трат можно, если начать подготовку заранее — это поможет лучше рассчитать бюджет и избежать непредвиденных расходов.