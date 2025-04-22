Подарунок на весілля — скільки грошей недоречно класти в конверт у 2025 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

Гроші залишаються найпопулярнішим і найбільш універсальним подарунком на весілля — тоді молодята самі вирішують, куди спрямувати ці кошти. Наприклад, на медовий місяць, ремонт чи мрію, яку вони хочуть реалізувати разом. Проте в українців, запрошених на весілля у 2025 році, виникає цілком логічне запитання, яку суму буде доречно подарувати.

Про те, яку суму не варто дарувати на весілля у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Розмір подарунка — це суто індивідуальна річ, але варто розуміти, що надто символічна сума може викликати незручність і навіть розчарування. Особливо, якщо формат святкування передбачає значні витрати на кожного гостя. У великих містах, таких як Київ, Львів чи Дніпро, мінімальна доречна сума починається від:

1000 грн — якщо ви знайомі або далекі родичі;

1500 грн на людину / 3000 грн від пари — якщо ви друзі;

3000 грн і більше — якщо ви близький родич або хресний (хресна).

У менших містах або селищах орієнтири нижчі, але все одно існує межа, нижче якої йти не варто:

менше ніж 500 грн — недоречно навіть для колеги чи знайомого;

для друзів та родичів — не менше 1000 грн на людину.

Чому не варто дарувати менше

Такі суми зазвичай не покривають навіть базових витрат пари на одного гостя — від ресторану до декору. Крім того, занадто скромний подарунок може сприйматися як прояв байдужості, особливо якщо ваші фінансові можливості дозволяють більше.

Попри орієнтири, важливо пам’ятати, що подарунок має бути проявом щирості, а не змаганням за престиж. Якщо ви не можете дозволити собі велику суму, краще обрати щось символічне, але зі змістом. Проте давати зовсім мізерну суму лише "для галочки" точно не варто.

Раніше ми писали, що день народження — це чудова нагода зробити приємне близькій людині. Часто дарують гроші, але тут виникає дилема, скільки саме подарувати, щоб не перевищити свій бюджет і порадувати іменинника.

Також ми розповідали, що весілля потребує чималих витрат, адже ціни на послуги постійно зростають. Уникнути зайвих витрат можна, якщо почати підготовку заздалегідь — це допоможе краще розрахувати бюджет і уникнути непередбачених витрат.