Пассажиры выходят из автобуса. Фото: Новини.LIVE

В Украине предусмотрен льготный проезд в общественном транспорте для некоторых категорий граждан. То есть пассажирам не нужно покупать билет — их возят бесплатно. В этот перечень входят пенсионеры при условии предъявления соответствующего удостоверения. Но освобождение от оплаты распространяется не на все виды транспорта по состоянию на ноябрь 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

Реклама

Где пенсионеров возят бесплатно

Согласно действующим правилам, пожилые люди после предъявления пенсионного удостоверения не покупают билеты при пользовании:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородным транспортом;

маршрутными такси.

Чтобы подтвердить свое право на льготу, в большинстве случаев достаточно предъявить водителю пенсионное удостоверение. Однако в некоторых украинских городах действуют электронные системы учета поездок, требующие оформления транспортной карты и ее валидации. Стоит ознакомиться с местными правилами, дабы избежать потенциальных проблем.

В каком транспорте пенсионеры платят

Наличие пенсионного удостоверения не поможет избежать оплаты проезда в поездах дальнего следования (плацкартах, купе, спальных вагонах и скоростных "Интерсити"), такси, метро и междугородних автобусах. На эти виды транспорта льгота не распространяется.

Читайте также:

Довольно часто украинцы сталкиваются с нежеланием водителей маршруток бесплатно перевозить пассажиров. Это касается не только пенсионеров, но и других льготников, в частности участников боевых действий, лиц с инвалидностью, детей из многодетных семей, пострадавших участников Революции Достоинства и др.

Перевозчикам компенсируют финансовые потери от бесплатных поездок за счет местного бюджета, а контроль за целевым использованием денег должны обеспечивать органы местного самоуправления.

Если водитель безосновательно отказал в льготной перевозке, ему грозит штраф. О подобных случаях необходимо сообщать в контролирующий орган — территориальное управление Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность).

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кому из украинских пенсионеров доплатят по 1000 грн в декабре 2026 года. Право на дополнительное финансовое обеспечение имеют матери и отцы, воспитавшие пятерых и более детей до 6-летнего возраста. Учитываются как биологические, так и усыновленные дети.

Также Новини.LIVE рассказывали о семи видах надбавок для пенсионеров в Украине. По состоянию на 2026 год пожилые люди могут получить доплату за нетрудоспособных членов семьи, донорство, статус ветерана войны, особые заслуги, сверхнормативный стаж и др. Мы разобрались, какие суммы гарантирует государство.