Люди садятся в троллейбус. Фото: Новини.LIVE

Если водитель автобуса отказывается перевозить пассажира, имеющего законное право на льготный проезд, такой отказ может являться нарушением. Это касается не только участников боевых действий, но и других категорий граждан, для которых законодательством предусмотрен бесплатный или частично оплачиваемый проезд. В случае конфликта пассажир может зафиксировать инцидент и обратиться с жалобой в соответствующие органы.

Кому доступен льготный проезд, какие документы нужно предъявить водителю и куда обращаться, если перевозчик отказывается перевозить льготника, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на льготный проезд в Украине

Перечень льготных категорий зависит от вида транспорта и законодательства, предоставляющего льготы. Среди граждан, которые могут пользоваться бесплатным или льготным проездом, в частности:

Участники боевых действий — имеют право на бесплатный проезд на определённых законом видах общественного транспорта, в частности на автобусах пригородных и междугородных маршрутов. Лица с инвалидностью I и II групп — имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте, кроме такси. Дети с инвалидностью — также имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте. Такая же льгота предусмотрена для одного человека, сопровождающего ребенка. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, относятся к категориям, для которых предусмотрены транспортные льготы. Учащиеся и студенты имеют право на льготную оплату проезда в отдельных видах городского, пригородного и междугородного транспорта в соответствии с установленными правилами.

Этот перечень не является исчерпывающим. Отдельные транспортные льготы предусмотрены также для других категорий граждан, в частности ветеранов Второй мировой войны, пенсионеров и лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Однако следует помнить, что право на бесплатный проезд в городском транспорте не означает автоматического права на бесплатную поездку на любом междугородном автобусе. Условия зависят от категории пассажира и конкретной законодательной нормы.

Читайте также:

Может ли водитель отказать в льготном проезде

Закон Украины "Об автомобильном транспорте" предусматривает, что льготные перевозки граждан, имеющих соответствующее право, осуществляют автомобильные перевозчики независимо от формы собственности. Перевозчик не может отказывать в такой перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.

Поэтому аргументы вроде "льготные места закончились", "нет компенсации" или "перевозчик не получает денег от государства" сами по себе не отменяют законного права пассажира на льготу.

Однако пассажир должен предъявить документ, подтверждающий его право на бесплатный или льготный проезд. Для некоторых маршрутов также необходимо оформить льготный билет или зарегистрировать поездку в соответствии с установленными правилами.

Что делать, если водитель отказал в льготном проезде

Если водитель не позволяет воспользоваться законной льготой, следует действовать следующим образом:

Зафиксировать данные автобуса и перевозчика (номер транспортного средства). Собрать доказательства отказа (снять на видео). Подготовить документ, подтверждающий льготу. Подать жалобу.

В обращении необходимо описать ситуацию, указать данные автобуса и перевозчика, а также приложить собранные доказательства.

Если нарушение произошло в городском транспорте, также можно обратиться в орган местного самоуправления или транспортное управление, которое организует перевозки на соответствующем маршруте.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, сколько в Польше платят за проезд без билета. Сумма штрафа может достигать нескольких сотен злотых. Там нет единой суммы штрафа за безбилетный проезд для всех городов.

Также Новини.LIVE сообщали, какие льготы могут получить учителя. Некоторые педагоги могут не платить за газ, пользование жильем и электроэнергию. То есть те, кто на момент обращения работает или работал в учебном заведении.