Украинец, пострадавший в результате обстрела. Фото: УНИАН

Украинцы, получившие тяжелые ранения во время обстрелов, могут пройти лечение и оформить инвалидность. Но когда дело доходит до получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны, у некоторых возникают проблемы. Даже медицинских документов иногда оказывается недостаточно. Из-за отказов Министерства по делам ветеранов пострадавшие обращаются в суд. Но похожие на первый взгляд истории могут заканчиваться совершенно по-разному.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на судебные решения по делам № 420/17855/25 и № 520/3134/25.

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Почему раненым гражданским лицам могут отказать в статусе

Украинцы, получившие инвалидность в результате российских обстрелов, могут претендовать на статус лица с инвалидностью вследствие войны. Это касается людей, получивших ранения, контузии и другие повреждения здоровья в результате российской агрессии. Также право на статус могут иметь пострадавшие от мин, боеприпасов и других взрывчатых веществ.

Но помимо справки об инвалидности необходимо еще подтвердить, что человек пострадал именно в результате войны. Для этого документы проверяет специальная комиссия при Минветеранов. Она выясняет, где, когда и при каких обстоятельствах человек получил травму. В некоторых случаях подтверждение может предоставить территориальное подразделение ГСЧС.

Однако правила для гражданских лиц могут меняться. В октябре 2024 года правительство расширило возможности получения такого статуса для людей, пострадавших от российских обстрелов на подконтрольных Украине территориях. Однако даже после этих изменений возникают споры. Два таких дела рассматривали суды в Одессе и Харькове.

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Мужчина получил ранение во время обстрела, но проиграл суд

Первая история произошла в селе Таврийское Херсонской области. 12 марта 2022 года российские военные обстреляли населенный пункт. Снаряд попал в жилой дом, и мужчина получил ранение.

Впоследствии он обратился в комиссию при Минветеранов, чтобы подтвердить связь травмы с войной и оформить соответствующий статус. Но получил отказ, который решил обжаловать в суде.

В ходе рассмотрения дела выяснилось важное обстоятельство: Белозерская община, к которой относится Таврийское, находилась под российской оккупацией с 10 марта по 11 ноября 2022 года. То есть на день обстрела село уже считалось временно оккупированной территорией.

Суд проверил официальные списки таких территорий и установил, что комиссия действовала в соответствии с правилами, действовавшими на момент рассмотрения заявления. Поэтому 11 февраля 2026 года Одесский окружной административный суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

Другая история произошла в Харьковской области

26 апреля 2022 года российский снаряд попал в частный дом жителя села Русская Лозовая. Начался пожар, а хозяин получил тяжкие ранения. У мужчины были серьезные повреждения таза, прямой кишки и мочевого пузыря. Эксперты подтвердили, что травмы представляли опасность для жизни.

Впоследствии ему установили I группу инвалидности, подгруппу "Б". В медицинских документах в качестве причины указали воздействие взрывоопасных предметов. В июне 2024 года мужчина подал документы в Минветеранов, чтобы получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Однако в ноябре ему отказали. В министерстве объяснили это тем, что ранение якобы было получено вне времени и территории проведения официальных мероприятий по обороне Украины.

Мужчина обратился в суд и добился отмены отказа.

Почему суд встал на сторону раненого мужчины

Минветеранов обжаловало решение. В ведомстве настаивали, что обстрела или нахождения села в зоне боевых действий недостаточно. Необходимо подтвердить, что там проводились соответствующие оборонительные мероприятия.

Но апелляционный суд обратил внимание на другое обстоятельство. Мужчина подал заявление 3 июня 2024 года. А комиссия отказала ему на основании подпункта 2 пункта 7 Порядка № 306, в котором на тот момент еще не было такого основания.

Это стало причиной отмены отказа. 5 сентября 2025 года апелляционный суд поддержал предыдущее решение и отклонил жалобу Минветеранов.

Однако пострадавшему украинцу статус не присвоили автоматически. Суд обязал министерство еще раз рассмотреть его заявление, на этот раз с учетом выводов судей.

Что нужно знать гражданским лицам, пострадавшим от войны

Даже после тяжелого ранения и установления инвалидности люди могут получить отказ. Комиссия проверяет не только медицинские справки, но и обстоятельства обстрела, место ранения и правила, касающиеся конкретной ситуации.

Если человек считает отказ необоснованным, он может обжаловать его в суде.

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