Постраждалий від обстрілу українець. Фото: УНІАН

Українці, які отримали тяжке поранення під час обстрілу, можуть пройти лікування і оформити інвалідність. Але коли справа доходить до отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, у декого виникають проблеми. Навіть медичних документів іноді виявляється недостатньо. Через відмови Міністерства у справах ветеранів постраждалі звертаються до суду. Але схожі на перший погляд історії можуть закінчуватися зовсім по-різному.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на судові рішення у справах № 420/17855/25 та № 520/3134/25.

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Чому пораненим цивільним можуть відмовити у статусі

Українці, які отримали інвалідність через російські обстріли, можуть претендувати на статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Це стосується людей, які зазнали поранень, контузій та інших ушкоджень здоров'я через російську агресію. Також право на статус можуть мати постраждалі від мін, боєприпасів та іншої вибухівки.

Але окрім довідки про інвалідність потрібно ще підтвердити, що людина постраждала саме через війну. Для цього документи перевіряє спеціальна комісія при Мінветеранів. Вона з'ясовує, де, коли та за яких обставин людина отримала травму. У деяких випадках підтвердження може надати територіальний підрозділ ДСНС.

Але правила для цивільних можуть змінювалися. У жовтні 2024 року уряд розширив можливості отримання такого статусу для людей, які постраждали від російських обстрілів на підконтрольних Україні територіях. Однак навіть після цих змін виникають суперечки. Дві такі справи розглядали суди в Одесі та Харкові.

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Чоловік отримав поранення під час обстрілу, але програв суд

Перша історія сталася в селі Таврійське Херсонської області. 12 березня 2022 року російські військові обстріляли населений пункт. Снаряд влучив у житловий будинок, а чоловік отримав поранення.

Згодом він звернувся до комісії при Мінветеранів, щоб підтвердити зв'язок травми з війною та оформити відповідний статус. Але отримав відмову, яку вирішив оскаржити в суді.

Під час розгляду справи з'ясувалася важлива обставина: Білозерська громада, до якої належить Таврійське, перебувала під російською окупацією з 10 березня до 11 листопада 2022 року. Тобто на день обстрілу село вже вважалося тимчасово окупованою територією.

Суд перевірив офіційні переліки таких територій і встановив, що комісія діяла за правилами, які були чинними під час розгляду заяви. Тому 11 лютого 2026 року Одеський окружний адміністративний суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Інша історія сталася на Харківщині

26 квітня 2022 року російський снаряд влучив у приватний будинок жителя села Руська Лозова. Почалася пожежа, а господар отримав тяжкі поранення. У чоловіка були серйозні ушкодження таза, прямої кишки та сечового міхура. Експерти підтвердили, що травми становили небезпеку для життя.

Згодом йому встановили I групу інвалідності, підгрупу "Б". У медичних документах причиною зазначили дію вибухонебезпечних предметів. У червні 2024 року чоловік подав документи до Мінветеранів, щоб отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Однак у листопаді йому відмовили. У міністерстві пояснили це тим, що поранення нібито було отримане поза часом і територією проведення офіційних заходів з оборони України.

Чоловік звернувся до суду й домігся скасування відмови.

Чому суд став на бік пораненого чоловіка

Мінветеранів оскаржило рішення. У відомстві наполягали, що обстрілу чи перебування села в зоні бойових дій недостатньо. Потрібно підтвердити, що там проводилися відповідні оборонні заходи.

Але апеляційний суд звернув увагу на іншу обставину. Чоловік подав заяву 3 червня 2024 року. А комісія відмовила йому на підставі підпункту 2 пункту 7 Порядку № 306, який на той момент ще не мав такої підстави.

Це стало причиною скасування відмови. 5 вересня 2025 року апеляційний суд підтримав попереднє рішення та відхилив скаргу Мінветеранів.

Однак постраждалому українцю не присвоїли статус автоматично. Суд зобов'язав міністерство ще раз розглянути його заяву, цього разу з урахуванням висновків суддів.

Що потрібно знати цивільним, які постраждали від війни

Навіть після тяжкого поранення та встановлення інвалідності люди можуть отримати відмову. Комісія перевіряє не лише медичні довідки, а й обставини обстрілу, місце поранення та правила, які стосуються конкретної ситуації.

Якщо людина вважає відмову помилковою, вона може оскаржити її в суді.

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