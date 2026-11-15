Люди заходять в тролейбус. Фото: Новини.LIVE

Якщо водій автобуса відмовляється перевозити пасажира, який має законне право на пільговий проїзд, така відмова може бути порушенням. Це стосується не лише учасників бойових дій, а й інших категорій громадян, для яких безкоштовний або частково оплачуваний проїзд передбачений законодавством. У разі конфлікту пасажир може зафіксувати інцидент і звернутися зі скаргою до відповідних органів.

Кому доступний пільговий проїзд, які документи потрібно показати водієві та куди звертатися, якщо перевізник не хоче виконувати везти пільговика, розповідають Новини.LIVE.

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Хто має право на пільговий проїзд в Україні

Перелік пільгових категорій залежить від виду транспорту та законодавства, яке надає пільги. Серед громадян, які можуть користуватися безкоштовним або пільговим проїздом, зокрема:

Учасники бойових дій — мають право на безкоштовний проїзд визначеними законом видами громадського транспорту, зокрема автобусами приміських і міжміських маршрутів. Особи з інвалідністю I та II груп — мають право на безкоштовний проїзд у міському пасажирському транспорті, крім таксі. Діти з інвалідністю — також мають право на безкоштовний проїзд у міському транспорті. Така сама пільга передбачена для однієї особи, яка супроводжує дитину. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування — належать до категорій, для яких передбачені транспортні пільги. Учні та студенти — мають право на пільгову оплату проїзду в окремих видах міського, приміського та міжміського транспорту відповідно до встановлених правил.

Цей перелік не є вичерпним. Окремі транспортні пільги передбачені також для інших категорій громадян, зокрема ветеранів війни Другої Світової війни, пенсіонерів та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте варто памʼятати, що право на безкоштовний проїзд у міському транспорті не означає автоматичного права на безкоштовну поїздку будь-яким міжміським автобусом. Умови залежать від категорії пасажира та конкретної законодавчої норми.

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Чи може водій відмовити у пільговому проїзді

Закон України "Про автомобільний транспорт" передбачає, що пільгові перевезення громадян, які мають відповідне право, здійснюють автомобільні перевізники незалежно від форми власності. Перевізник не може відмовляти в такому перевезенні, крім випадків, передбачених законом.

Тому аргументи на кшталт "пільгові місця закінчилися", "немає компенсації" або "перевізник не отримує грошей від держави" самі по собі не скасовують законного права пасажира на пільгу.

Однак пасажир повинен пред'явити документ, який підтверджує його право на безкоштовний або пільговий проїзд. Для деяких маршрутів також потрібно оформити пільговий квиток або зареєструвати поїздку відповідно до встановлених правил.

Що робити, якщо водій відмовив у пільговому проїзді

Якщо водій не дозволяє скористатися законною пільгою, варто діяти так:

Зафіксувати дані автобуса та перевізника (номер транспорту). Зібрати докази відмови (зняти на відео). Підготувати документ, що підтверджує пільгу. Подати скаргу.

У зверненні потрібно описати ситуацію, зазначити дані автобуса й перевізника та додати зібрані докази.

Якщо порушення сталося в міському транспорті, також можна звернутися до органу місцевого самоврядування або транспортного управління, яке організовує перевезення на відповідному маршруті.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, скільки у Польщі платять за проїзд без квитка. Сума штрафу може сягати кілька сотень злотих. Там немає єдиної суми штрафу за безквитковий проїзд для всіх міст.

Також Новини.LIVE повідомляли, які пільги можуть отримати вчителі. Деякі педагоги можуть не сплачувати за газ, користування житлом та електроенергію. Тобто, які на момент звернення працюють чи працювали в закладі освіти.