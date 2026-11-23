Пасажири виходять з автобуса. Фото: Новини.LIVE

В Україні передбачили пільговий проїзд у громадському транспорті для деяких категорій громадян. Тобто пасажирам не потрібно купувати квиток — їх возять безплатно. До цього переліку входять пенсіонери за умови пред’явлення відповідного посвідчення. Але звільнення від плати поширюється не на всі види транспорту станом на листопад 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Де пенсіонерів возять безплатно

За чинними правилами люди похилого віку після пред’явлення пенсійного посвідчення не купують квитки під час користування:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами;

приміським транспортом;

маршрутними таксі.

Щоб підтвердити своє право на пільгу, в більшості випадків достатньо показати водієві посвідчення пенсіонера. Але в деяких українських містах діють електронні системи обліку поїздок, які вимагають оформлення транспортної картки та її валідації. Варто ознайомитися з місцевими правилами для уникнення потенційних проблем.

В якому транспорті пенсіонери платять

Наявність пенсійного посвідчення не допоможе уникнути плати за проїзд у потягах далекого сполучення (плацкарти, купе, спальні вагони та швидкісні "Інтерсіті"), таксі, метро і міжміських автобусах. На ці види транспорту пільга не поширюється.

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Доволі часто українці стикаються з небажанням водіїв маршруток безплатно перевозити пасажирів. Це стосується не лише пенсіонерів, але й інших пільговиків, зокрема учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, дітей з багатодітних сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та ін.

Перевізникам компенсують фінансові втрати від безплатних поїздок за рахунок місцевого бюджету, а контроль за цільовим використанням коштів повинні забезпечувати органи місцевого самоврядування.

Якщо водій безпідставно відмовив у пільговому перевезенні, йому загрожує штраф. Необхідно повідомляти про подібні випадки в контролюючий орган — територіальне управління Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, кому з українських пенсіонерів доплатять по 1000 грн у грудні 2026 року. Право на додаткове фінансове забезпечення мають матері і батьки, які виховали п'ятьох і більше дітей до 6-річного віку. Враховують як біологічних, так і всиновлених дітей.

Також Новини.LIVE розповідали про сім видів надбавок для пенсіонерів в Україні. Станом на 2026 рік особи похилого віку можуть отримати доплату за непрацездатних членів родини, донорство, статус ветерана війни, особливі заслуги, понаднормовий стаж та ін. Ми розібралися, які суми гарантує держава.