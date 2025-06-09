Тариф на свет этим летом — сколько будет стоить киловатт для бытовых потребителей

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Кабинет министров продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. До 31 октября 2025 года украинцы будут платить за свет по действующей ставке — 4,32 грн за 1 кВт-ч.

О том, сколько будут платить украинцы за электроэнергию этим летом, отмечается в постановлении Правительства №480 от 29 апреля 2025 года.

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Летом, а также в сентябре и октябре цена электроэнергии останется неизменной — 4,32 грн за 1 кВт-ч. Например, семья, которая живет в квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением и потребляет до 190 кВт-ч электроэнергии в месяц, будет платить около 820,8 грн.

Сколько будет стоить газ в 2025 году

В июне украинцы также платят за газ по действующим годовым тарифам. Абоненты "Нафтогаза" платят 7,96 грн за кубометр. Всего, по данным "ГазПравды", голубое топливо бытовым потребителям поставляют 9 компаний.

Пять из них предлагают два варианта тарифов — фиксированные годовые и переменные помесячные. Годовые цены действуют с 1 мая 2025 года до 30 апреля 2026-го и сейчас колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, в зависимости от поставщика:

Львовэнергосбыт — 8,2 грн;

Нафтогаз Украины — 7,96 грн;

Энерджи Трейд Групп — 7,799 грн;

Тернопольоблгаз сбыт — 7,96 грн;

YASNO (Киев и Днепр) — 8,46 грн;

Прикарпат Энерго Трейд — 7,98 грн;

Ритейл Сервис (СветлоГаз) — 9,99 грн;

Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн (действует до 31 августа 2025 г.).

Месячные цены — значительно выше. Стоимость кубометра колеблется от 8,46 до 25 грн.

Ранее мы писали, что субсидии остаются важным источником финансовой помощи для большого количества украинских семей даже в летний период. Однако получателям следует быть осторожными — иногда даже поступки близких людей могут повлиять на возможность получения государственной поддержки.

Также мы рассказывали, что оплата коммунальных услуг становится серьезным финансовым бременем для большинства пенсионеров в Украине. Часто значительная часть пенсии тратится на оплату за газ, электроэнергию, воду и другие жилищно-коммунальные услуги.