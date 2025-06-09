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Головна Економіка Вартість електроенергії влітку — чи зросте ціна для споживачів

Вартість електроенергії влітку — чи зросте ціна для споживачів

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Дата публікації: 9 червня 2025 12:05
Тариф на світло цього літа — скільки коштуватиме кіловат для побутових споживачів
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Кабінет міністрів продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення. До 31 жовтня 2025 року українці сплачуватимуть за світло за чинною ставкою — 4,32 грн за 1 кВт-год.

Про те, скільки платитимуть українці за електроенергію цього літа, зазначається у постанові Уряду №480 від 29 квітня 2025 року.

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Влітку, а також у вересні й жовтні ціна електроенергії залишиться незмінною — 4,32 грн за 1 кВт-год. Для прикладу, родина, яка живе у квартирі з газовою плитою та централізованим гарячим водопостачанням і споживає до 190 кВт-год електроенергії на місяць, сплачуватиме близько 820,8 грн.

Скільки коштуватиме газ у 2025 році

У червні українці також сплачують за газ за чинними річними тарифами. Абоненти "Нафтогазу" платять 7,96 грн за кубометр. Загалом, за даними "ГазПравди", блакитне паливо побутовим споживачам постачають 9 компаній. 

П’ять із них пропонують два варіанти тарифів — фіксовані річні та змінні помісячні. Річні ціни діють з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026-го і наразі коливаються від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, залежно від постачальника:

  • Львівенергозбут — 8,2 грн;
  • Нафтогаз України — 7,96 грн;
  • Енерджі Трейд Груп — 7,799 грн;
  • Тернопільоблгаз збут — 7,96 грн;
  • YASNO (Київ та Дніпро) — 8,46 грн;
  • Прикарпат Енерго Трейд — 7,98 грн;
  • Рітейл Сервіс (СвітлоГаз) — 9,99 грн;
  • Галнафтогаз (ОККО Контракт) — 7,99 грн (діє до 31 серпня 2025 р.).

Місячні ціни — значно вищі. Вартість кубометра коливається від 8,46 до 25 грн.

Раніше ми писали, що субсидії залишаються важливим джерелом фінансової допомоги для чималої кількості українських родин навіть у літній період. Проте одержувачам слід бути обережними — іноді навіть вчинки близьких людей можуть вплинути на можливість отримання державної підтримки.

Також ми розповідали, що оплата комунальних послуг стає серйозним фінансовим тягарем для більшості пенсіонерів в Україні. Часто значна частка пенсії витрачається на сплату за газ, електроенергію, воду та інші житлово-комунальні послуги.

тарифи комунальні послуги електроенергія газ світло платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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