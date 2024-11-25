Курс доллара 25 ноября – сколько стоит валюта в банках и обменниках

Американские доллары. Фото: Pexels

Новая неделя началась для украинцев падением курса покупки и поднятием курса продаж американской валюты. 25 ноября невыгодно совершать обменные операции с долларом: покупая иностранные банкноты, придется потратить больше гривен, а при продаже купюр удастся заработать меньше национальной валюты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с курсом доллара в понедельник, 25 ноября.

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Курс доллара в банках

Официальный курс гривны по отношению к доллару почти достиг пикового значения. Это отразилось на показателях стоимости в банковских учреждениях. По состоянию на 17:00 американская валюта стоит (в среднем):

покупка — 41,15 грн/долл.;

продажа — 41,65 грн/долл.

В продаже курс поднялся буквально на 1 копейку, курс покупки опустился на 5 копеек. Колебания на валютном рынке можно объяснить влиянием нескольких факторов, в частности сезонностью. Ближе к декабрю спрос на иностранные купюры традиционно растет среди населения и бизнеса. Также активизируются импортеры и граждане, которые готовятся к праздничным расходам. Это дополнительно давит на гривну, заставляя доллар укрепляться.

Курс доллара в банках Украины 25 ноября. Фото: Минфин

Курс доллара в обменниках

Наличный курс доллара также заставил украинцев удивиться. Обменники покупают американскую валюту за 41,65 грн/долл., а продают за 41,70 грн/долл. Планомерное удорожание началось 22 ноября, в четверг, фиксируя традиционные колебания для этого недельного периода. Но в понедельник доллар не поймал тенденцию к удешевлению, как обычно.

Опять же, на динамику влияют бюджетные расходы, поскольку необходимость обеспечения социальных и военных нужд формирует спрос на валюту. Также большое значение имеют внешнеэкономические факторы, такие как неопределенность в вопросе поступления финансовой помощи от международных партнеров Украины.

Динамика наличного курса доллара за неделю. Фото: Минфин

Национальный банк продолжает удерживать официальный курс гривны к доллару, согласно изменениям на межбанковском рынке. По состоянию на 25 ноября показатель достиг уровня 41,31 грн/долл., а уже на следующий день расчет установили на отметке 41,43 грн/долл.

Напомним, некоторые дни недели лучше подходят для покупки валюты. Например, в понедельник-среду выгоднее продавать доллары, а в конце недели покупать. В это время колебания наличного курса наиболее пиковые.

Также мы писали, что обменники могут не принимать доллары 2006 года выпуска. Но это запрещено, Национальный банк даже установил штрафы для финансовых учреждений, которые отказываются обменивать валюту по критерию номинала или года выпуска.