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Валюту важко стримати — що відбувається з курсом долара в Україні

25 листопада 2024 17:22
Єлизавета Супівська - редактор
Курс долара 25 листопада – скільки коштує валюта в банках та обмінниках
Американські долари. Фото: Pexels
Єлизавета Супівська - редактор

Новий тиждень почався для українців падінням курсу купівлі та підняттям курсу продажу американської валюти. 25 листопада невигідно здійснювати обмінні операції з доларом: купуючи іноземні банкноти, доведеться витратити більше гривень, а при продажі купюр вдасться заробити менше національної валюти.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з курсом долара в понеділок, 25 листопада.

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Курс долара в банках

Офіційний курс гривні до долара майже досяг пікового значення. Це відбилося на показниках вартості в банківських установах. Станом на 17:00 американська валюта коштує (в середньому):

  • купівля — 41,15 грн/дол.;
  • продаж — 41,65 грн/дол.

У продажу курс піднявся буквально на 1 копійку, натомість курс купівлі опустився на 5 копійок. Коливання на валютному ринку можна пояснити впливом кількох факторів, зокрема сезонністю. Ближче до грудня попит на іноземні купюри традиційно зростає серед населення та бізнесу. Так само активізуються імпортери і громадяни, які готуються до святкових витрат. Це додатково тисне на гривню, змушуючи долар зміцнюватися.

Долар у банках
Курс долара в банках України 25 листопада. Фото: Мінфін

Курс долара в обмінниках

Готівковий курс долара також змусив українців здивуватися. Обмінники купують американську валюту за 41,65 грн/дол., а продають за 41,70 грн/дол. Планомірне дорожчання почалося 22 листопада, в четвер, фіксуючи традиційне коливання для цього тижневого періоду. Але в понеділок долар не спіймав тенденцію до здешевлення, як зазвичай.

Знову таки, на динаміку впливають бюджетні витрати, бо необхідність забезпечувати соціальні та військові потреби формує попит на валюту. Також велике значення мають зовнішньоекономічні фактори, як от невизначеність у питанні надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів України.

Курс в обмінниках
Динаміка готівкового курсу долара за тиждень. Фото: Мінфін

Національний банк продовжує втримувати офіційний курс гривні до долара, згідно зі змінами на міжбанківському ринку​. Станом на 25 листопада показник досяг рівня 41,31 грн/дол., а вже наступного дня розрахунок встановили на позначці 41,43 грн/дол.

Нагадаємо, деякі дні тижня краще підходять для купівлі валюти. Наприклад, у понеділок-середу вигідніше продавати долари, а наприкінці тижня — купувати. Саме тоді коливання готівкового курсу найбільш пікові.  

Також ми писали, що обмінники можуть не приймати долари 2006 року випуску. Але це заборонено, Національний банк навіть встановив штрафи для фінансових установ, які відмовляються обмінювати валюту за критерієм номіналу чи року випуску.

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