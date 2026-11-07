Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Валютный долг по решению суда: какие правила действуют в Украине

Валютный долг по решению суда: какие правила действуют в Украине

Ua ru
7 ноября 2026 09:12
Взыскание задолженности в иностранной валюте: что предусматривает закон в Украине Новини.LIVE
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Если суд обязал человека вернуть долг в долларах или евро, стоит знать, как именно будут взыскивать деньги. На счетах должника одновременно могут находиться средства сразу в нескольких валютах. Для таких ситуаций закон предусматривает отдельные правила. Они определяют, когда банк должен продать валюту, сколько времени у него есть на это и кто оплачивает дополнительные расходы. Есть и важный нюанс относительно того, может ли исполнитель самостоятельно изменить валюту долга.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Реклама

Как взыскивают долг, если деньги хранятся в валюте

Если суд обязал человека вернуть долг, за дело берется государственный исполнитель. Он проверяет, сколько денег находится на банковских счетах должника и в какой валюте они хранятся. Если для погашения долга нужно продать доллары или евро, исполнитель поручает это банку.

На продажу валюты у банка есть семь рабочих дней. Обменивают только ту сумму, которая необходима для погашения задолженности. Но некоторые банки и финансовые учреждения не имеют права самостоятельно продавать иностранную валюту. В таком случае деньги должны перечислить в другой банк, который может провести обмен. На это также отводится семь рабочих дней. Куда именно перечислять средства, решает государственный исполнитель.

Можно ли вернуть долг в долларах гривнами

Представим, что человек занял доллары, а затем отказался их возвращать. Кредитор обратился в суд и выиграл дело. Если суд постановил взыскать долг именно в долларах, исполнитель должен ориентироваться на эту сумму и валюту.

Читайте также:

Сначала он проверит, есть ли у должника доллары на счетах. Если денег хватает, их могут взыскать и перечислить кредитору.

Если же нужной валюты нет, действуют отдельные правила, предусмотренные статьёй 49 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Исполнитель должен учитывать, какие средства есть у человека, а также действующие ограничения Национального банка Украины.

Самостоятельно пересчитать долларовый долг в гривны исполнитель не может.

Кто оплатит обмен валюты

Погашение долга через исполнительную службу иногда требует дополнительных расходов. Например, банк может взимать комиссию за обмен долларов на гривны или перевод средств в другое учреждение.

И здесь для должника есть неприятный момент: все такие расходы придется оплачивать из собственного кармана. Поэтому, если для погашения задолженности необходимо провести валютные операции, расходы на них добавятся к сумме, которую человек должен вернуть.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как уменьшить долг перед микрофинансовой компанией и избежать лишних переплат. Заемщик может попросить кредитора пересмотреть штрафы, пеню и проценты, а также согласовать частичное списание начислений. Но новую сумму долга и условия закрытия кредита необходимо обязательно зафиксировать в письменной форме и после оплаты получить справку об отсутствии задолженности.

Также Новини.LIVE писали, что делать, если кредитор подал иск в суд. Юрист объяснила, что заемщик может оспорить проценты, штрафы и пеню в отзыве на исковое заявление. Для этого нужно аргументировать свою позицию, указать спорные суммы и приложить доказательства — тогда суд сможет пересмотреть требования кредитора.

правила банки долги валюта счета
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации