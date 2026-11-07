Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Если суд обязал человека вернуть долг в долларах или евро, стоит знать, как именно будут взыскивать деньги. На счетах должника одновременно могут находиться средства сразу в нескольких валютах. Для таких ситуаций закон предусматривает отдельные правила. Они определяют, когда банк должен продать валюту, сколько времени у него есть на это и кто оплачивает дополнительные расходы. Есть и важный нюанс относительно того, может ли исполнитель самостоятельно изменить валюту долга.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как взыскивают долг, если деньги хранятся в валюте

Если суд обязал человека вернуть долг, за дело берется государственный исполнитель. Он проверяет, сколько денег находится на банковских счетах должника и в какой валюте они хранятся. Если для погашения долга нужно продать доллары или евро, исполнитель поручает это банку.

На продажу валюты у банка есть семь рабочих дней. Обменивают только ту сумму, которая необходима для погашения задолженности. Но некоторые банки и финансовые учреждения не имеют права самостоятельно продавать иностранную валюту. В таком случае деньги должны перечислить в другой банк, который может провести обмен. На это также отводится семь рабочих дней. Куда именно перечислять средства, решает государственный исполнитель.

Можно ли вернуть долг в долларах гривнами

Представим, что человек занял доллары, а затем отказался их возвращать. Кредитор обратился в суд и выиграл дело. Если суд постановил взыскать долг именно в долларах, исполнитель должен ориентироваться на эту сумму и валюту.

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Сначала он проверит, есть ли у должника доллары на счетах. Если денег хватает, их могут взыскать и перечислить кредитору.

Если же нужной валюты нет, действуют отдельные правила, предусмотренные статьёй 49 Закона Украины "Об исполнительном производстве". Исполнитель должен учитывать, какие средства есть у человека, а также действующие ограничения Национального банка Украины.

Самостоятельно пересчитать долларовый долг в гривны исполнитель не может.

Кто оплатит обмен валюты

Погашение долга через исполнительную службу иногда требует дополнительных расходов. Например, банк может взимать комиссию за обмен долларов на гривны или перевод средств в другое учреждение.

И здесь для должника есть неприятный момент: все такие расходы придется оплачивать из собственного кармана. Поэтому, если для погашения задолженности необходимо провести валютные операции, расходы на них добавятся к сумме, которую человек должен вернуть.

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