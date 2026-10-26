Калькулятор и документы на столе. Фото: Pexels

Финансовое положение украинцев существенно ухудшилось из-за войны. Кто-то потерял работу, кому-то задерживают зарплату, а другие вынуждены выживать на пенсию или социальную помощь. В условиях нехватки средств у некоторых людей могут быть еще и кредитные обязательства, по которым начисляются проценты и пеня в случае несвоевременной оплаты. В отдельных случаях кредитор может даже обратиться в суд, однако паниковать стоит не всегда.

Как отменить дополнительные начисления по кредиту, рассказала юрист Татьяна Панченко, передают Новини.LIVE.

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Если кредитор обратился в суд

Когда гражданин не выполняет кредитные обязательства, на него могут подать иск в суд для принудительного взыскания задолженности. В иске кредитор может указать проценты, штрафы, пеню и комиссии. Однако это не означает, что человек должен платить все до копейки.

Как отмечает юрист, в определенных случаях дополнительные начисления можно и нужно списать. Для этого подается отзыв на исковое заявление.

Почему стоит оспаривать штрафы, пеню и проценты

Если воспринимать судебный иск как должное и ничего не предпринимать, то человек фактически сам создает максимально благоприятные условия для кредитора, чтобы суд удовлетворил все его требования.

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При отсутствии возражений со стороны клиента суд принимает решение на основании договоров кредитора, и тогда уже придется платить все до последней копейки.

Как взаимодействовать с судом

Для обжалования начислений по кредиту недостаточно в произвольной письменной форме указать что-то вроде "не согласен". Необходимо аргументированно и последовательно объяснить суду свою позицию.

Татьяна Панченко рекомендует 4 шага:

объяснить, с какими именно требованиями вы не согласны;

почему заявленная кредитором сумма является необоснованной;

какие начисления и платежи вы оспариваете;

представить доказательства, подтверждающие вашу позицию.

Судебный процесс требует времени и тщательной подготовки доказательной базы, однако игнорировать иск кредитора не стоит. Активная позиция в суде может дать возможность отменить необоснованные требования и избежать излишних взысканий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о звонках украинцам из банка с предупреждением об оформлении на них чужого кредита. В подобных случаях стоит быть начеку, ведь по такой схеме могут работать мошенники. Если требуют назвать код из сообщения или личные данные, стоит сразу же завершать разговор.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам могут полностью списать кредит на квартиру или дом. Процедура проводится в случаях, когда недвижимость серьезно повреждена или разрушена в результате войны. Однако должны быть выполнены четыре обязательных условия.