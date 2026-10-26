Калькулятор і документи на столі. Фото: Pexels

Фінансовий стан українців суттєво погіршився через війну. Хтось втратив роботу, комусь затримують зарплату, а інші вимушені виживати на пенсію чи соцдопомогу. В умовах дефіциту коштів деякі люди можуть мати ще й кредитні зобов'язання, за які нараховуються відсотки та пеня у разі несвоєчасної сплати. В окремих випадках кредитор може навіть подати до суду, однак панікувати варто не завжди.

Як скасувати додаткові нарахування за кредитом, розповіла юристка Тетяна Панченко, передають Новини.LIVE.

Реклама

Якщо кредитор звернувся до суду

Коли громадянин не виконує кредитні зобов'язані, на нього можуть подати позов до суду для примусового стягнення заборгованості. У позові кредитор може зазначити відсотки, штрафи, пеню та комісії. Однак це не означає, що людина повинна сплачувати все до копійки.

Як зазначає юристка, у певних випадках додаткові нарахування можна і потрібно списати. Для цього подається відзив на позовну заяву.

Чому варто оскаржувати штрафи, пеню та відсотки

Якщо сприймати судовий позов як належне та нічого не роботи, то людина фактично сама створює максимально сприятливі умови для кредитора, щоб суд задовольнив всі його вимоги.

Читайте також:

За відсутності оскарження з боку клієнта, суд приймає рішення на основі договорів кредитора і тоді вже доведеться сплачувати все до останньої копійки.

Як комунікувати з судом

Для оскарження нарахувань за кредитом недостатньо у довільній письмовій формі зазначити щось на кшталт "не погоджуюся". Необхідно аргументовано і послідовно пояснити суду свою позицію.

Тетяна Панченко рекомендує 4 кроки:

пояснити з якими саме вимогами не погоджуєтесь;

чому заявлена кредитором сума є необґрунтованою;

які нарахування та платежі ви оскаржуєте;

надати докази, які підтвердять вашу позицію.

Судовий процес вимагає часу та ретельної підготовки доказової бази, однак ігнорувати позов кредитора не варто. Активна позиція в суді може дати можливість скасувати необґрунтовані вимоги та уникнути надлишкових стягнень.

Раніше Новини.LIVE розповідали про дзвінки українцям з банку з попередженням про оформлення на них чужого кредиту. В подібних випадках варто бути насторожі, адже за такою схемою можуть працювати шахраї. Якщо вимагають назвати код із повідомлення чи особисті дані, варто одразу завершувати розмову.

Також Новини.LIVE писали, що українцям можуть повністю списати кредит за квартиру або будинок. Процедура відбувається у випадках, коли нерухомість серйозно пошкоджена чи зруйнована через війну. Однак мають виконуватися чотири обов'язкові умови.