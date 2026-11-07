Долари у руках. Фото: Новини.LIVE

Якщо суд зобов'язав людину повернути борг у доларах чи євро, варто знати, як саме стягуватимуть гроші. На рахунках боржника одночасно можуть бути кошти одразу в кількох валютах. Для таких ситуацій закон передбачає окремі правила. Вони визначають, коли банк повинен продати валюту, скільки часу має на це та хто оплачує додаткові витрати. Є й важливий нюанс щодо того, чи може виконавець самостійно змінити валюту боргу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як стягують борг, якщо гроші зберігаються у валюті

Якщо суд зобов'язав людину повернути борг, за справу береться державний виконавець. Він перевіряє, скільки грошей є на банківських рахунках боржника та в якій валюті вони зберігаються. Якщо для погашення боргу потрібно продати долари чи євро, виконавець доручає це банку.

На продаж валюти банк має сім робочих днів. Обмінюють лише ту суму, яка потрібна для погашення заборгованості. Але деякі банки та фінансові установи не мають права самостійно продавати іноземну валюту. У такому випадку гроші повинні переказати до іншого банку, який може провести обмін. На це також дають сім робочих днів. Куди саме переказувати кошти, вирішує державний виконавець.

Чи можна повернути борг у доларах гривнями

Уявімо, що людина позичила долари, а потім відмовилася їх повертати. Кредитор звернувся до суду й виграв справу. Якщо суд постановив стягнути борг саме в доларах, виконавець повинен орієнтуватися на цю суму та валюту.

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Спочатку він перевірить, чи є в боржника долари на рахунках. Якщо грошей вистачає, їх можуть стягнути та переказати кредитору.

Якщо ж потрібної валюти немає, діють окремі правила, передбачені статтею 49 Закону України "Про виконавче провадження". Виконавець має враховувати, які кошти є в людини, а також чинні обмеження Національного банку України.

Самостійно перерахувати доларовий борг у гривні виконавець не може.

Хто заплатить за обмін валюти

Повернення боргу через виконавчу службу іноді потребує додаткових витрат. Наприклад, банк може взяти комісію за обмін доларів на гривні або переказ коштів до іншої установи.

І тут для боржника є неприємний момент: усі такі витрати доведеться оплачувати з власної кишені. Тож якщо для погашення заборгованості потрібно провести валютні операції, витрати на них додадуться до суми, яку людина має повернути.

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