Гроші та банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

Ціни в Україні зростають швидшими темпами, ніж пенсії та зарплати, тому чимало громадян вимушені покривати побутові потреби кредитними коштами. Нерідко громадяни звертаються до мікрофінансових установ, оформлюючи так звані кредити "до зарплати". Такі позики несуть великий фінансовий ризик у разі прострочення платежів.

Як не переплатити зайві гроші за мікрокредит, розповіли у "Центрі правової допомоги", передають Новини.LIVE.

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В чому небезпека мікрокредитів

Мікрофінансові компанії переважно надають позики на короткі строки, наприклад, якщо людині не вистачає коштів на якусь покупку до зарплати. Такі кредити мають свою специфіку — високі відсотки та автоматичне нарахування в разі прострочення. Якщо позичальник прострочив погашення боргу, сума починає збільшуватися щодня. З часом вже важко зрозуміти де тіло кредиту, де відсотки, а де "штрафні" нарахування.

Заборгованість може зростати через:

штрафи за прострочення платежу;

щоденні відсотки за несплату;

додаткові платежі та пеню;

автоматичне продовження строку кредиту;

передачу боргу колекторам;

оформлення нових кредитів для погашення попередніх.

Пастка при погашенні боргу

Позичальник перед оплатою кредиту повинен отримати від кредитора документи, які чітко зазначають суму боргу. Якщо заплатити суму, яку озвучили у телефонній розмові або ж надіслали повідомленням, можуть виникнути додаткові проблеми. Наприклад, мікрофінансова установа продовжить вимагати решту борту, якщо умови закриття кредиту не були узгоджені письмово.

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Юристи рекомендують перевіряти перед оплатою кредитний договір, розрахунок заборгованості, інформацію про штрафи, пеню та нараховані відсотки. Також варто з'ясувати чи передавався борг іншій фінансовій установі та чи є письмова пропозиція щодо закриття кредиту.

Як домогтися списання відсотків

Питання погашення заборгованості вимагає високої залученості позичальника. Варто зв'язатися з фінансовою установою та показати, що ви готові врегулювати питання, але з попередньою перевіркою нарахувань. Окремо варто попросити зафіксувати реальну суму для закриття позики.

В деяких випадках мікрофінансова установа може піти на зустріч та погодитися на часткове списання відсотків. Але для цього варто подати письмове звернення з проханням переглянути штрафи, пеню та інші нарахування. Домовлятися в телефонному режимі не варто, адже менеджер може пообіцяти списати частину боргу, але якщо цього не відбудеться боржник залишиться незахищеним з юридичного погляду.

Письмове підтвердження — ваш козир

Якщо мікрофінансова установа погодиться зменшити суму боргу, потрібно просити зазначити нові умови оплати в офіційному документі. В ньому повинно бути чітко вказано суму, яку треба сплатити та до якої дати. Також в документі має бути прописано, що після виконання умов кредит буде закритий.

Після оплати теж не варто розслаблятися та вважати, що справу зроблено. Юристи рекомендують отримати довідку, що підтверджує закриття кредиту та відсутність претензій до позичальника. Якщо такого документа не буде, борг може залишатися в реєстрах кредитора та негативно вплинути на кредитну історію.

Вимагати довідку про повне закриття кредиту та підтвердження відсутності заборгованості потрібно у компанії, що видавала позику.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що робити, якщо банк звернувся до суду для стягнення кредитного боргу. У певних випадках частину нарахувань за кредитом можна скасувати. Для цього боржник має подати відзив на позовну заяву.

Також Новини.LIVE розповідали про сповіщення україням щодо оформлення на них чужого кредиту. Зазвичай таку схему використовують шахраї. Щоб уникнути втрати коштів варто самостійно звернутися до банку та з'ясувати чи дійсно є небезпека.