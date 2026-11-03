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Главная Экономика Ловушка микрокредитов: как спастись от заоблачных процентов

Ловушка микрокредитов: как спастись от заоблачных процентов

Ua ru
3 ноября 2026 16:05
Кредиты до зарплаты в 2026 году: как списать проценты и штрафы Новини.LIVE
Деньги и банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Цены в Украине растут быстрее, чем пенсии и зарплаты, поэтому многие граждане вынуждены покрывать бытовые расходы за счет кредитов. Нередко граждане обращаются в микрофинансовые организации, оформляя так называемые кредиты "до зарплаты". Такие займы несут большой финансовый риск в случае просрочки платежей.

Как не переплатить лишние деньги за микрокредит, рассказали в "Центре правовой помощи", передают Новини.LIVE.

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В чем опасность микрокредитов

Микрофинансовые компании в основном предоставляют займы на короткие сроки, например, если человеку не хватает средств на какую-то покупку до зарплаты. Такие кредиты имеют свою специфику — высокие проценты и автоматическое начисление в случае просрочки. Если заемщик просрочил погашение долга, сумма начинает увеличиваться ежедневно. Со временем уже трудно понять, что является основной суммой кредита, что — процентами, а что — "штрафными" начислениями.

Задолженность может расти из-за:

  • штрафов за просрочку платежа;
  • ежедневных процентов за неуплату;
  • дополнительных платежей и пени;
  • автоматического продления срока кредита;
  • передачи долга коллекторам;
  • оформления новых кредитов для погашения предыдущих.

Ловушка при погашении долга

Заемщик перед оплатой кредита должен получить от кредитора документы, в которых четко указана сумма долга. Если заплатить сумму, озвученную в телефонном разговоре или присланную в сообщении, могут возникнуть дополнительные проблемы. Например, микрофинансовая организация будет продолжать требовать оставшуюся часть долга, если условия закрытия кредита не были согласованы в письменной форме.

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Юристы рекомендуют перед оплатой проверять кредитный договор, расчет задолженности, информацию о штрафах, пени и начисленных процентах. Также стоит выяснить, передавался ли долг другому финансовому учреждению и имеется ли письменное предложение о закрытии кредита.

Как добиться списания процентов

Вопрос погашения задолженности требует активного участия заемщика. Стоит связаться с финансовым учреждением и показать, что вы готовы урегулировать вопрос, но с предварительной проверкой начислений. Отдельно стоит попросить зафиксировать реальную сумму для закрытия кредита.

В некоторых случаях микрофинансовая организация может пойти навстречу и согласиться на частичное списание процентов. Но для этого следует подать письменное обращение с просьбой пересмотреть штрафы, пеню и другие начисления. Договариваться по телефону не стоит, ведь менеджер может пообещать списать часть долга, но если этого не произойдет, должник останется незащищенным с юридической точки зрения.

Письменное подтверждение — ваш козырь

Если микрофинансовая организация согласится уменьшить сумму долга, нужно попросить указать новые условия оплаты в официальном документе. В нем должна быть четко указана сумма, которую необходимо уплатить, и срок оплаты. Также в документе должно быть прописано, что после выполнения условий кредит будет закрыт.

После оплаты тоже не стоит расслабляться и считать, что дело сделано. Юристы рекомендуют получить справку, подтверждающую закрытие кредита и отсутствие претензий к заемщику. Если такого документа не будет, долг может остаться в реестрах кредитора и негативно повлиять на кредитную историю.

Требовать справку о полном закрытии кредита и подтверждение отсутствия задолженности нужно у компании, выдавшей займ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что делать, если банк обратился в суд для взыскания кредитного долга. В определенных случаях часть начислений по кредиту можно отменить. Для этого должник должен подать отзыв на исковое заявление.

Также Новини.LIVE рассказывали об уведомлениях, которые получают украинцы в связи с оформлением на их имя чужого кредита. Обычно такую схему используют мошенники. Чтобы избежать потери средств, стоит самостоятельно обратиться в банк и выяснить, действительно ли существует опасность.

штрафы долги микрокредиты пеня оформление кредитов
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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