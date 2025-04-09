В Украине внедряют образовательную валюту для детей — что это и как можно будет тратить

Дети в школе. Фото: УНИАН

Обучение может быть не только полезным, но и увлекательным — именно такую идею взяли за основу создатели образовательной платформы "Мрия". Уже совсем скоро украинские школьники смогут получать знания в формате игры и даже зарабатывать за это бонусы, которые можно обменять на реальные подарки.

О том, для кого решили создать собственную валюту и за что ею можно будет рассчитаться, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Реклама

Читайте также:

Как в Украине будут мотивировать детей к обучению

За выполненные задания дети будут получать "огоньки" — как streak'ы в популярном приложении Duolingo. Ежедневно на платформе будут появляться "Кмітливки" — короткие викторины на разные темы, которые можно выбирать по собственным интересам.

А еще, просматривая познавательные видео или проходя тесты, ученики будут зарабатывать баллы — "Мрійки". Их можно будет обменивать на настоящие подарки от партнеров проекта:

VR-квесты;

билеты в кинотеатры;

участие в мастер-классах;

курсы английского, программирования и развития soft skills.

Такой подход поможет сделать обучение не только интересным, но и мотивационным — дети будут видеть, что знания приносят реальное вознаграждение.

Ранее мы писали, что в Украине льготы предоставляют не только пенсионерам. Помощь могут получить и семьи с детьми, но для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Также мы рассказывали, что государство и бизнес предлагают скидки и бесплатные услуги для отдельных категорий, в частности для детей до 6 лет. В 2025 году родителям следует знать, как воспользоваться этой поддержкой и тратить меньше.